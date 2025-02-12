Російський літак порушив повітряний простір Польщі

Надзвуковий бомбардувальник-розвідник Су-24МР російської армії у вівторок близько 15 години за Києвом понад хвилину несанкціоновано перебував у повітряному просторі Польщі.

Як повідомило польське Оперативне командування збройних сил на сторінці у мережі X, порушення з боку російського літака відбулося у східній частині Гданської затоки над територіальними водами. Максимальна глибина заходу бомбардувальника у зону відповідальності польської протиповітряної оборони склала 6,5 кілометрів, інцидент тривав 1 хвилину і 12 секунд.

Військові стверджують, що вели спостереження за допомогою радіолокаційних систем та повідомили російську сторону про порушення. У армії-вбивці пояснили інцидент нібито "збоєм навігаційної системи". Після втручання штурмана російської армії Су-24МР повернувся на території Калінінградської області.