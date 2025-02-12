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Центр нацспротиву: окупанти оголосили про закриття одразу кількох мостів у Луганську

Це сталось через їхній аварійний стан.

Центр нацспротиву: окупанти оголосили про закриття одразу кількох мостів у Луганську
Окупанти оголосили про закриття одразу кількох мостів у Луганську
Фото: Центр нацспротиву

Російська окупаційна адміністрація на ТОТ Луганської області продовжує ігнорувати критичний стан інфраструктури.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Як зазначається, окупанти оголосили про закриття одразу кількох мостів у Луганську. Це сталось через їхній аварійний стан, і викликало повний транспортний хаос у місті.  

Зокрема, йдеться про мости на вулицях 395-ї Шахтарської дивізії, Комінтерна та Дачній. Вони впродовж останніх років поступово руйнувалися через відсутність належного ремонту. 

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Крім того, ситуація погіршилася через постійне пересування важкої військової техніки окупантів. Це зробило конструкції нестабільними та небезпечними для використання місцевими мешканцями. 

“За наявною інформацією, під час руху багатотонних машин мости буквально розхитуються, створюючи реальну загрозу обвалення”, - зауважили в Центрі нацспротиву.

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