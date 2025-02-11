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Правоохоронці підозрюють двох бойовиків “ДНР” у катуванні мирного мешканця Херсонщини

До мирного мешканця застосовували фізичне та психологічне насильство.

Правоохоронці підозрюють двох бойовиків “ДНР” у катуванні мирного мешканця Херсонщини
Правоохоронці підозрюють двох бойовиків “ДНР” у катуванні мирного мешканця Херсонщини
Фото: Поліція Херсонщини

Правоохоронці підозрюють двох бойовиків “ДНР” у тому, що ті катували мирного мешканця під час тимчасової окупації правобережжя Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У червні 2022 року фігуранти разом з іншими окупантами провели незаконний обшук у домоволодінні 39-річного жителя Дніпровського, після чого доставили чоловіка до приміщення захопленого районного суду”, - йдеться у повідомленні. 

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Правоохоронці додали, що до мирного мешканця застосовували фізичне та психологічне насильство. Його залякували та погрожували розправою з рідними.

Слідчі інкримінували злочинні дії фігурантів за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 “Воєнні злочини” та ч. 2 ст. 111 “Державна зрада” Кримінального кодексу України. Обом бойовикам “ДНР” заочно повідомлено про підозру, їм загрожує довічне позбавлення волі.

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