Чи стане синя хвиля проукраїнською. Чого нам очікувати від оновленого Конгресу США

Що на практиці означають здобуті демократами додаткові місця і як так сталося, що американські виборці зробили аж такий крутий розворот?

У США триває підрахунок голосів на проміжних виборах до Конгресу. Уже очевидно, що в Сенаті демократи забезпечили собі більшість, відібравши щонайменше сім місць у республіканців. Переможців на Алясці та в Міссісіпі ще не визначили. У Палаті представників демократи отримали більшість, вигравши понад два десятки округів, зокрема в штатах, де Трамп упевнено переміг у 2024 році. Навіть у традиційно червоному Техасі демократи здобули низку важливих перемог, а демократка Джина Хінохоса перемогла чинного губернатора Грега Ебботта. Остаточний розмір демократичної більшості ще уточнюють, але контроль саме цієї партії над Конгресом уже не викликає сумнівів. Як висловився на переможному мітингу сенатор-демократ від Джорджії Джон Оссофф, «американський народ дав відсіч розбещеності, корупції та некомпетентності президента Дональда Трампа».

Повістки для оточення Трампа

Станом на 5 листопада в Палаті представників демократи завоювали вже 240 з 435 місць, у Сенаті — 54 зі 100. Це значить, що демократи зможуть блокувати законодавчі ініціативи Трампа, розслідувати дії його адміністрації та відхиляти частину його кандидатур на державні посади.

Для Республіканської партії це не просто поразка на проміжних виборах, а початок боротьби за те, хто стане лідером партії після Дональда Трампа. Бо хоч сам президент і переконаний у протилежному, та його ім’я не витягло кандидатів, яких він особисто просував на передвиборчих мітингах у різних штатах протягом останніх тижнів.

Фото: EPA/WILL OLIVER Президент США Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і міністр оборони США Піт Хегсет на церемонії зустрічі тіл шести загиблих американських військовослужбовців, авіабаза Довер, штат Делавер, 7 березня 2026 року

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Тож Джей Ді Венс уже пробує створити коаліцію «нового правого» руху з розчарованих виборців, повідомляє Fox News. Причому повертає підтримку прихильників Трампа, які не задоволені зовнішньою політикою президента, так, щоб не розірвати з ним зв’язку, але й позиціонувати себе як потенційного кандидата на президентських виборах 2028 року.

Схожі завдання і в демократів, які досі не мали єдиного лідера і, можливо, стратегії. Зараз вони мусять довести, що здатні не лише критикувати президента, а й запропонувати власні рішення для економіки, податків, цін і війни з Іраном. Адже невдалі рішення Трампа саме в цих сферах, згідно з результатами соцопитувань, обурили частину американців. При цьому демократи повинні протидіяти президенту в його сумнівних рішеннях. Уже відомо, що вони планують розслідувати дії адміністрації Трампа: сенатори хочуть з’ясувати, хто ухвалив рішення обмежити роботу військової супутникової системи Starshield в Україні, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Демократи неминуче переслідуватимуть опонентів. «Почнуть ставити складні питання Піту Хегсету (йому варто очікувати імпічменту), Скотту Бессенту і надсилати повістки на слухання Конгресу майже всім людям з оточення Трампа, — прогнозує Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» аналітичного центру «Українська призма», старший викладач Києво-Могилянської академії. — Сину та зятю Трампа, Віткоффу — усім, хто так чи інакше був задіяний у трампівському бізнесі чи його зовнішній політиці. Або інакше підставлявся у справах, пов’язаних з мирними переговорами, дизельною угодою, Іраном чи старлінком. Маск теж у списку тих, хто чекає на повістку».

Якби тільки сил вистачило. Але 53–54 місця в Сенаті — це велика перевага. «Усе, що більше за 51 — це суттєва перевага в Сенаті, — пояснює американіст Владислав Фарапонов. — У Палаті представників більшість теж дуже переконлива. І це безпечніша ситуація для демократів (у разі голосування. — Ред.), бо в американському парламенті більшість рахується від присутніх на кожному голосуванні, а не від повного складу».

Фото: EPA/UPG Під час засідання Сенату США.

Обидві партії в пошуках лідера

Погано, що демократи поки що формально не мають лідера. «Ми побачимо реальний розклад лідерства в демократів, коли обиратимуть спікера, — припускає Олександр Краєв. — Буде велика заруба між Александрією Окасіо-Кортес чи кимось іншим з лівого табору й Хакімом Джеффрісом, поточним лідером демократів у Палаті представників». Тому що крила партії надто сильно розведені, а сильного центриста, який повів би партію за собою під час наступних виборів, наразі не проглядають

Серед демократів були сильні спікери, сенатори і конгресмени. «Але в першу чергу ми побачили зростання соціалістів, так званих прогресивістів — вони отримали реальну підтримку, реальну силу і потугу на цих виборах», — розповідає експерт. Але це не гарантує лідерства в партії загалом, потрібного для далекоглядної стратегії.

Щоправда, у республіканців ситуація приблизно така сама. «Дуже багато трампістів, які засновували політичну кампанію і майбутнє на відносинах з Трампом, пролетіли, — пояснює Краєв. — І навіть люди, які лишилися в його оточенні, мають сумніви щодо цього». А тим часом Джей Ді Венс гуртуватиме навколо себе альтернативних адептів MAGA. Після прольоту трампістів у новому Конгресі збереться велика група консерваторів і республіканців рейганівського типу. «Ці люди будуть правити бал, і домовитися з ними буде дещо важче (ніж з трампістами. — Ред.)», — вважає експерт «Української призми».

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Дональду Трампу особисто поки що нічого не загрожує. Демократи не мають абсолютної більшості в Сенаті — 67 голосів, щоб оголосити йому імпічмент, а союз із республіканцями для цього навряд чи складеться. «Навіть незважаючи на все їхнє нинішнє несприйняття Трампа, після таких ідеологічно гострих і заряджених виборів вони все одно не будуть готові зібратися масово (а демократам потрібні 12 республіканців) і голосувати за імпічмент власного президента», — каже Краєв.

Фото: EPA/UPG Прихильники президента США Дональда Трампа біля його резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, 24 жовтня 2026 року.

А що для України?

Склад Конгресу якісно зміниться. З нього підуть деякі республіканці, прихильні до України: хтось на пенсію, хтось не балотувався взагалі. «Я сказав би, це не трагедія для нас. В українському кокусі як в парламенті, так і в Сенаті (а ці кокуси формально рахуються як окремі) не було достатнього приросту за останній час», — зазначає Фарапонов. Кількість прихильних до України парламентарів у Конгресі залишалася більш-менш стабільною. А зміни можуть спонукати законодавців обох палат переходити до проукраїнських кокусів (об’єднань парламентарів), вважає американіст.

«Йдеться про серйозну зміну в політичній підтримці України. Демократичної більшості вистачить, щоб голосувати за власні ініціативи, — переконаний він. — Члени партії, яка не мала більшості тривалий час, будуть просто змушені голосувати згідно з партійною дисципліною і без сюрпризів».

Тобто якщо декілька демократів будуть пропонувати голосувати за якісь законопроєкти, то, імовірно, що більшість однопартійців їх підтримає. Навіть якщо не всі, голосів для ухвалення має вистачити.

Цей розгромний результат, звісно, вплине на Трампа і республіканців, але вони пристосуються і готуватимуться до наступних виборів, упевнений Владислав Фарапонов.

Завдяки перетасуванню парламенту відновилася система противаг і стримувань, зауважує Олександр Краєв, і зараз загравання Трампа з росіянами може припинитися. Дружба Трампа з Путіним для Конгресу — одна з нагод тиснути на президента. «Просто тому, що це порушення закону, а президент намагається напосідати на права і можливості Конгресу, порушує Конституцію і підзаконні акти», — каже Краєв.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп спілкується з медіа перед робочою поїздкою у Флориду, Вашингтон, 30 жовтня 2026 року

Американців хвилюють податки, мексиканці і корупція в Україні

Чи підтримуватиме всі ці процеси американське суспільство? Останні соцопитування демонстрували невдоволення американців деякими рішеннями президента. Та хтозна, чи пов’язують вони зміни на краще, яких прагнуть, з обмеженням дій Трампа.

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Принаймні вибори показали, що навіть у завжди червоному штаті Оклахома, який зберіг вірність республіканському вибору, не обійшлося без несподіванок, розповідає українська журналістка Дарія Вершиленко. Вона вже кілька років мешкає в Оклахомі. Усі 77 округів штату з 2004 року голосували за республіканців. Вибори завжди минали дуже спокійно.

«Мешканці дуже стабільні в політичних переконаннях. Часто родини кількома поколіннями голосували за республіканців, — розповідає Дарія. — На цих проміжних виборах так само: два сенатори і п’ять конгресменів — республіканці». Але розрив у симпатіях між демократами і республіканцями скоротився навіть тут, і боротьба була напруженішою. «Одній кандидатці суперниця-демократка буквально дихала у спину, республіканка перемогла з перевагою близько відсотка», — каже Вершиленко.

З тих семи обранців, які потрапляють від Оклахоми до Конгресу, лише двоє ніколи не підтримували Україну, решта стабільно голосували на її підтримку (більшість обрані повторно). Так, у Сенат пройшов Джеймс Ленкфорд, який побував в Україні напередодні Дня Незалежності, узяв участь у Молитовному сніданку і відтоді гаряче виступає за нашу країну. «Систематично викладає рилси на нашу підтримку», — каже журналістка.

Фото: facebook/Senator James Lankford Сенатор Джеймс Ленкфорд під час Молитовного сніданку в Києві, 27 серпня 2026 р.

Сенатор Кевін Герн (з двох новообраних) 2022 року працював у Палаті представників і публічно засуджував Білий дім за недостатньо рішучу підтримку українців. «Але з часом заявив, що ніколи більше не голосуватиме за допомогу Україні в цій війні, і обіцянки дотримувався, — розповідає Дарія. — Гадаю, з ним треба працювати — і за правильного лобіювання він може змінити думку».

Близький до Герна губернатор Оклахоми Кевін Стітт нещодавно досить різко розкритикував дизельну угоду Трампа. «До того він підтримував абсолютно всі рішення президента, і ми були в шоці, коли губернатор виступив урозріз із політикою Трампа», — пояснює Дарія.

Зрештою, на південь від Оклахоми — Техас, який 38 років був відданий республіканським ідеям, а цього року обрав демократів. «У колегії цього штату аж 40 голосів, і на виборах 2024 року вони всі були трампівськими. Це був опорний штат Республіканської партії, але, виходить, геть усе може змінюватися», — міркує журналістка.

Фото: EPA/UPG Fox News, 3 листопада 2026 року. Результати виборів на телеканалі, 3 листопада 2026 року.

Політики, які виступають проти допомоги Україні, аргументують, мовляв, США мають 35 трильйонів державного зовнішнього боргу і не закритий кордон з Мексикою. Цих проблем досить, щоб фокусуватися на власних справах насамперед, пояснює українка.

Зрештою, в суспільстві немає впевненої єдиної підтримки України — принаймні такої, якою вона була на початку великої війни.

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«З мого досвіду спілкування — це через корупційні скандали й тому, що люди передусім хочуть дбати про себе», — пояснює співрозмовниця LB.ua. Тут справді переймаються проблемою кордону й нелегальних мігрантів. Низькі зарплати, високі податки — ось що хвилює мешканців Оклахоми більше за війну в Україні.

А ось зростання цін на пальне, яке обурило значну частину американців, на електоральні вподобання мешканців Оклахоми не вплинуло. Штат належить до ключових центрів нафтовидобувної промисловості країни. «Ціни на пальне майже не змінилися. За Байдена стрибок навіть помітніший пригадую», — каже Вершиленко. Тож тут досі можна побачити на будинках символіку Трампа.

Але навіть у вотчинах республіканців усе гучніше критикують чинного главу держави. Якого український дипломат Володимир Огризко в інтерв’ю LB.ua назвав навіть не кульгавою, а підстреленою качкою.

А тим часом Трамп через пресслужбу Білого дому нагадує американцям: «Хвилинку уваги! Трамп досі ваш президент».