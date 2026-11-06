У Молдові розглядають можливість введення віз для росіян, білорусів та громадян Китаю

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Молдова розглядає запровадження віз для громадян Росії, Білорусі та Китаю. Прем'єр-міністр країни Василь Тофан підтвердив, що Молдова має намір приєднатися до візової політики Європейського Союзу.

Про це пише Newsmaker.

Приєднання до візової політики ЄС означатиме запровадження візового режиму для громадян низки країн, зокрема Росії, Білорусі та Китаю.

Відповідаючи на питання щодо перспектив зміни правил в'їзду в країну, Василь Тофан наголосив, що цей крок продиктований зобов'язаннями країни в рамках європейської інтеграції. Приведення національної візової політики у відповідність до європейської означає, що Молдові доведеться вимагати візи від громадян тих держав, з якими ЄС має візовий режим.

«Я не готовий назвати конкретну дату. Якщо норми Європейського союзу зобов'язують, то ми маємо ухвалити рішення, яке допоможе просунутися у процесі вступу до ЄС», – заявив прем'єр-міністр.

Гармонізація візової політики зі стандартами Шенгенської зони є однією з умов у процесі інтеграції та переговорів щодо вступу Молдови до Європейського Союзу.