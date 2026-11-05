Моряків засудили за диверсію на двох підводних кабелях, що з’єднують Фінляндію та Естонію.

Фінський суд засудив російського капітана до трьох років і шести місяців ув’язнення, а громадянина Азербайджану, який є членом екіпажу, до двох років і десяти місяців.

Про це пише Euronews.

Моряків засудили за диверсію на двох підводних кабелях, що з’єднують Фінляндію та Естонію.

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Окружний суд Гельсінкі повідомив, що визнав капітана та його заступника на судні Fitburg винними у «заподіянні тяжкої матеріальної шкоди».

132-метрове судно Fitburg, яке вийшло з російського Санкт-Петербурга та прямувало до ізраїльського порту Хайфа, затримали напередодні Нового року. Підставою стала підозра, що якір судна пошкодив телекомунікаційний кабель у Фінській затоці.

За даними фінської влади, судно, яке ходить під прапором Сент-Вінсенту і Гренадин, імовірно, протягнуло якір морським дном на кілька кілометрів.

У січні фінська митниця встановила, що вантаж металопродукції на борту підпадає під санкції проти Росії. Однак кримінальне розслідування не розпочинали, оскільки продукція потрапила у фінські територіальні води лише після того, як влада наказала судну змінити маршрут.

Водночас перевірка, проведена Фінським агентством транспорту та зв’язку, не виявила на судні серйозних технічних недоліків.

Власником пошкодженого кабелю є фінська телекомунікаційна компанія Elisa. Кабель розташований в ексклюзивній економічній зоні Естонії.

У грудні 2024 року фінська влада затримала пов’язаний із Росією нафтовий танкер Eagle S. За версією слідства, судно пошкодило силові кабелі та телекомунікаційні лінії в Балтійському морі, протягнувши якір морським дном. Фінський суд закрив цю справу після того, як прокуратура не змогла довести наявність умислу.

Вісім країн НАТО, які мають вихід до Балтійського моря, що також омиває Росію, перебувають у стані підвищеної готовності після низки інцидентів із пошкодженням підводних електрокабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів.

Ці інциденти переважно розглядають як навмисні диверсійні акти, які, ймовірно, пов’язані з Росією. У відповідь НАТО посилило свою присутність у регіоні, залучивши патрульні фрегати, авіацію та морські безпілотники.