30-річний активіст, який вже відбуває майже п'ятирічний термін ув'язнення за “підривну діяльність”, мав вийти на волю в січні наступного року.

Відомого гонконзького продемократичного активіста Джошуа Вонга засудили ще до 10 років ув'язнення за звинуваченням у змові з іноземними державами – відповідно до нав'язаного Китаєм закону про національну безпеку.

Про це повідомляє DW.

30-річний активіст, який вже відбуває майже п'ятирічний термін ув'язнення за “підривну діяльність” згідно з цим суперечливим законом, мав вийти на волю в січні наступного року.

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Тепер же Вонг зможе вийти на свободу не раніше кінця 2036 року.

Вонга звинуватили у змові з активістом Натаном Ло (який перебуває у вигнанні) та іншими особами з метою спонукання іноземних держав, організацій або окремих осіб за межами Китаю до запровадження санкцій чи вчинення інших дій проти уряду.

Злочин, пов'язаний зі змовою з іноземними силами, у разі визнання його “тяжким”, може каратися довічним ув'язненням.

У вересні Вонг визнав свою провину, що зазвичай дозволяє пом'якшити вирок, проте він також заявив, що ніколи не виступав за незалежність Гонконгу і не прагнув зміни режиму в Китаї.

“Покарання має відповідати тяжкості злочину. Суд також повинен висловити неприйняття з боку суспільства щодо злочинного плану підсудного та його дій, спрямованих на змову з іноземними силами чи зовнішніми елементами, що створює загрозу національній безпеці”, – зазначив у четвер суддя Високого суду Вільям Там, оголошуючи вирок.

Суддя Там повідомив, що спочатку розглядав можливість призначення 13-річного терміну ув'язнення, але скоротив його, врахувавши визнання Вонгом своєї провини.