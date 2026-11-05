Відомого гонконзького продемократичного активіста Джошуа Вонга засудили ще до 10 років ув'язнення за звинуваченням у змові з іноземними державами – відповідно до нав'язаного Китаєм закону про національну безпеку.
Про це повідомляє DW.
30-річний активіст, який вже відбуває майже п'ятирічний термін ув'язнення за “підривну діяльність” згідно з цим суперечливим законом, мав вийти на волю в січні наступного року.
Тепер же Вонг зможе вийти на свободу не раніше кінця 2036 року.
Вонга звинуватили у змові з активістом Натаном Ло (який перебуває у вигнанні) та іншими особами з метою спонукання іноземних держав, організацій або окремих осіб за межами Китаю до запровадження санкцій чи вчинення інших дій проти уряду.
Злочин, пов'язаний зі змовою з іноземними силами, у разі визнання його “тяжким”, може каратися довічним ув'язненням.
У вересні Вонг визнав свою провину, що зазвичай дозволяє пом'якшити вирок, проте він також заявив, що ніколи не виступав за незалежність Гонконгу і не прагнув зміни режиму в Китаї.
“Покарання має відповідати тяжкості злочину. Суд також повинен висловити неприйняття з боку суспільства щодо злочинного плану підсудного та його дій, спрямованих на змову з іноземними силами чи зовнішніми елементами, що створює загрозу національній безпеці”, – зазначив у четвер суддя Високого суду Вільям Там, оголошуючи вирок.
Суддя Там повідомив, що спочатку розглядав можливість призначення 13-річного терміну ув'язнення, але скоротив його, врахувавши визнання Вонгом своєї провини.
- Цей другий обвинувальний вирок винесено в той час, коли Вонг вже відбуває чотирирічний восьмимісячний термін ув'язнення в межах іншої справи про “підривну діяльність”, пов'язаної з його участю в неофіційних праймеріз 2020 року.
- Вонг був одним із десятків активістів – група яких отримала назву “Гонконзька 47-ка” (Hong Kong 47), – звинувачених у “змові з метою підривної діяльності”. Ця справа залишається наймасштабнішим судовим процесом у Гонконзі, що стосується питань національної безпеки.