Трамп заперечив, що розглядає відставку керівника Пентагону

Він заявив, що Гегсет дуже добре виконує свою роботу.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що не розглядає можливість заміни міністра оборони Піта Гегсета.

Про це пише WSJ.

«Ні, я думаю, що він дуже добре виконує свою роботу», – сказав Трамп.

Він додав, що Гегсет був би «дуже популярним», якби його призначили до Сенату в Теннессі, але заявив, що не чув, щоб це відбувалося.

КОНТЕКСТ

Раніше, ЗМІ повідомляли, що Трамп обговорює із радниками можливу відставку керівника Пентагону Гегсета.

Після поразки республіканців на виборах частину провини також хочуть перекласти на керівника Центкому і голову Об'єднаного комітету начальників штабів.