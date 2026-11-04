Китай підтвердив переговори зі США і Росією про першу тристоронню зустріч лідерів

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Китай контактує зі США і Росією щодо можливої зустрічі їхніх президентів на саміті АТЕС.

Дональд Трамп і Володимир Путін уже публічно висловили зацікавленість у зустрічі із Сі Цзіньпіном на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться цього місяця, передає Bloomberg.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю на брифінгу в Пекіні 4 листопада заявила, що Пекін відкритий до такого формату переговорів і підтримує діалог з відповідними сторонами щодо потенційної зустрічі лідерів Китаю, Росії і США.

Подібна зустріч стане важливим кроком для Росії у спробах вийти з міжнародної ізоляції після вторгнення в Україну. Крім того, це потенційно дозволить Сі Цзіньпіну виступити посередником у зближенні Путіна і Трампа.