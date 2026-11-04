ЄС у січні обговорить нові заходи проти Грузії через згортання демократії

Нинішній грузинський уряд перебуває у прямому конфлікті з Євросоюзом через відхід від демократії.

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Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у січні детально обговорять нові заходи проти Грузії, аби зупинити подальше згортання демократії в країні.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, передає Euronews.

Заява з’явилася на тлі оприлюднення щорічного звіту Європейської комісії щодо країн-кандидатів на вступ. У документі констатують погіршення демократичних стандартів у Грузії, зокрема нові обмеження для громадянського суспільства і порушення основоположних прав.

Каллас підкреслила, що нинішній уряд Грузії перебуває у прямому конфлікті з Євросоюзом через відхід від демократії.

Відповідаючи на запитання щодо можливих нових санкцій проти грузинського уряду, глава євродипломатії зазначила, що говорити про конкретні рішення поки зарано. За її словами, головне завдання — дати чіткий сигнал підтримки грузинському народові і його євроінтеграційним прагненням, водночас продемонструвавши уряду незгоду з його політикою. Наразі розглядають всі можливі варіанти дій.