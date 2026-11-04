ЄС у січні обговорить нові заходи проти Грузії через згортання демократії

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у січні детально обговорять нові заходи проти Грузії, аби зупинити подальше згортання демократії в країні.
Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, передає Euronews.
Заява з’явилася на тлі оприлюднення щорічного звіту Європейської комісії щодо країн-кандидатів на вступ. У документі констатують погіршення демократичних стандартів у Грузії, зокрема нові обмеження для громадянського суспільства і порушення основоположних прав.
Каллас підкреслила, що нинішній уряд Грузії перебуває у прямому конфлікті з Євросоюзом через відхід від демократії.
Відповідаючи на запитання щодо можливих нових санкцій проти грузинського уряду, глава євродипломатії зазначила, що говорити про конкретні рішення поки зарано. За її словами, головне завдання — дати чіткий сигнал підтримки грузинському народові і його євроінтеграційним прагненням, водночас продемонструвавши уряду незгоду з його політикою. Наразі розглядають всі можливі варіанти дій.
- У 2024 році дипломатична служба ЄС уже пропонувала запровадити санкції проти посадовців, причетних до силового розгону мирних протестів у Грузії, проте тоді це рішення заблокували Угорщина і Словаччина. Згодом Угорщина змінила свій уряд і позицію щодо санкцій.
- Водночас Брюссель призупинив безвізовий режим для власників грузинських дипломатичних паспортів. Це обмеження набуло чинності у березні цього року терміном на один рік із можливістю подальшого продовження.
- У листопаді 2024 року влада Грузії заявила про відмову від переговорів про вступ до ЄС до кінця 2028 року після критичного звіту Єврокомісії.