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ЄС у січні обговорить нові заходи проти Грузії через згортання демократії

Нинішній грузинський уряд перебуває у прямому конфлікті з Євросоюзом через відхід від демократії.

ЄС у січні обговорить нові заходи проти Грузії через згортання демократії
глава дипломатії ЄС Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу у січні детально обговорять нові заходи проти Грузії, аби зупинити подальше згортання демократії в країні. 

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, передає Euronews.

Заява з’явилася на тлі оприлюднення щорічного звіту Європейської комісії щодо країн-кандидатів на вступ. У документі констатують погіршення демократичних стандартів у Грузії, зокрема нові обмеження для громадянського суспільства і порушення основоположних прав.

Каллас підкреслила, що нинішній уряд Грузії перебуває у прямому конфлікті з Євросоюзом через відхід від демократії.

Відповідаючи на запитання щодо можливих нових санкцій проти грузинського уряду, глава євродипломатії зазначила, що говорити про конкретні рішення поки зарано. За її словами, головне завдання — дати чіткий сигнал підтримки грузинському народові і його євроінтеграційним прагненням, водночас продемонструвавши уряду незгоду з його політикою. Наразі розглядають всі можливі варіанти дій.

  • У 2024 році дипломатична служба ЄС уже пропонувала запровадити санкції проти посадовців, причетних до силового розгону мирних протестів у Грузії, проте тоді це рішення заблокували Угорщина і Словаччина. Згодом Угорщина змінила свій уряд і позицію щодо санкцій.
  • Водночас Брюссель призупинив безвізовий режим для власників грузинських дипломатичних паспортів. Це обмеження набуло чинності у березні цього року терміном на один рік із можливістю подальшого продовження.
  • У листопаді 2024 року влада Грузії заявила про відмову від переговорів про вступ до ЄС до кінця 2028 року після критичного звіту Єврокомісії. 
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