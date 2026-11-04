Україна може закрити щонайменше сім розділів переговорів про вступ до ЄС у 2027 році

До кінця 2026 року також можуть відкрити четвертий і п’ятий переговорні кластери.

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Україна може закрити щонайменше сім із 35 розділів переговорів про вступ до Євросоюзу вже у 2027 році, якщо виконає проміжні критерії у сфері верховенства права.

Про це єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила під час брифінгу для українських журналістів у Брюсселі, пише Укрінформ.

За словами Кос, Єврокомісія сподівається, що четвертий і п’ятий переговорні кластери вдасться відкрити до кінця 2026 року.

Наступного року Україна, на думку єврокомісарки, зможе виконати проміжні критерії щодо верховенства права, після чого розраховувати на закриття щонайменше семи переговорних розділів.

Серед напрямів, яких стосуватиметься прогрес, Марта Кос назвала соціальну політику, зовнішню політику, конкурентне право та інші сфери.