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Китай заперечує інформацію про артилерійський снаряд у Папуа-Новій Гвінеї і називає його "пляшкою вина"

Минулої п’ятниці поліція Порт-Морсбі затримала чотирьох громадян Китаю після того, як на будівельному майданчику в столиці знайшли цей предмет вагою 32 кг.

Китай заперечує інформацію про артилерійський снаряд у Папуа-Новій Гвінеї і називає його "пляшкою вина"
Фото: PNG East New Britain Province Facebook page

Пекін відкинув інформацію про те, що в Папуа – Новій Гвінеї в контейнері для комерційних вантажів виявили предмет, схожий на артилерійський снаряд китайського виробництва, пише BBC.

За твердженням КНР, це “пляшка для вина у формі снаряда”.

“Вона не становить жодної небезпеки”, – зазначило посольство Китаю у своєму дописі у Facebook.

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Минулої п’ятниці поліція Порт-Морсбі затримала чотирьох громадян Китаю після того, як на будівельному майданчику в столиці знайшли цей предмет вагою 32 кг.

Як повідомляли тоді місцеві ЗМІ, правоохоронці з’ясовували, чи є знахідка бойовим снарядом. Комісар поліції Девід Меннінг назвав її “дуже тривожною”.

У середу Австралійська телерадіомовна корпорація (ABC) з посиланням на неназвані джерела повідомила, що йдеться про нерозірваний 130-міліметровий артилерійський снаряд китайського виробництва (тип 59), який містить вибухову речовину та підривник. 

За повідомленням місцевої газети Post Courier, поліція Папуа – Нової Гвінеї раніше відкинула припущення, що знайдений предмет – “просто муляж”.

Водночас у заяві посольства Китаю стверджується, що незаконне вивезення з Китаю до Папуа – Нової Гвінеї бойового артилерійського снаряда є “практично неможливим”.

“У Китаї діють одні з найсуворіших у світі законів і правил контролю над зброєю”, – йдеться в заяві китайських дипломатів.

Вони також додають, що Китай ”загальновизнаний однією з найбезпечніших країн світу”.

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