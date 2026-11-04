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Командувач ВМС обговорив із представниками Міжнародної морської організації безпеку морських перевезень

Україна суттєво посилила свої позиції в організації, а Росія вдруге поспіль не змогла отримати місце в Раді ІМО.

Командувач ВМС обговорив із представниками Міжнародної морської організації безпеку морських перевезень
Неїжпапа виступив перед представниками ІМО

Командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексії Неїжпапа виступив перед представниками головних морських держав в штаб-квартирі Міжнародної морської організації (ІМО) в Лондоні. 

Про це повідомив посол України у Великобританії Валерій Залужний. 

"Морська безпека та логістика сьогодні дуже швидко і відчутно впливають на різні процеси у світі - від економіки до політики. І ситуація в Ормузькій протоці та Червоному морі це яскраво демонструє. А "хвилі" російсько-української війни все більше накочують на чорноморські береги Румунії, Болгарії, членів ЄС та НАТО. Саме про такі виклики разом з командувачем ВМС говорили у лондонській штаб-квартирі ІМО, де я представляю Україну", - розповів Залужний. 

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Він зазначив, що вперше в історії командувач українських ВМС виступив перед представниками головних морських держав світу. Залужний назвав це великою заслугою українських дипломатів.

"Світ має почути правду про те, що відбувається в Чорному морі. Росія продовжує атакувати цивільні судна, українські порти та рятувальні служби, наражаючи на небезпеку життя моряків і створюючи загрози для всього Чорноморського регіону. Своєю агресією вона фактично перетворила Чорне та Азовське моря на небезпечну територію і при цьому намагається далі їх використовувати, щоб заробляти гроші на війну", - наголосив посол. 

Під час зустрічі з генеральним секретарем ІМО Арсеніо Домінгесом обговорили безпеку судноплавства в Чорному морі, захист моряків і роботу українського морського коридору. Розповіли про постійні російські атаки на цивільні судна та українські порти, які загрожують міжнародній торгівлі. Окремо порушили питання російського тіньового флоту, який створює загрози не лише для безпеки судноплавства, а й для морського довкілля. 

"Такі судна мають перебувати під належним контролем, мати прозору інформацію про власників і реєстрацію та відповідати міжнародним стандартам безпеки", - зазначив Залужний. 

Він також додав, що за останні роки Україна суттєво посилила свої позиції в Міжнародній морській організації. 

Росія вдруге поспіль не змогла отримати місце в Раді ІМО.

"Наше завдання - не просто розповісти світові про злочини Росії, а зупинити її морську агресію. Зробити море безпечним можна лише спільними діями, інакше Чорноморський регіон стане джерелом ще більших загроз і для ЄС, і для східного флангу НАТО", - додав Залужний. 

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