Болгарія приєднається до ініціативи НАТО із захисту від низьколітних повітряних загроз

Країни-учасниці планують спільно розвивати засоби виявлення та протидії крилатим ракетам, безпілотникам і керованим авіабомбам.

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30 жовтня міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов підписав ноту про приєднання країни до ініціативи НАТО з розвитку спроможностей протидії низьколітним повітряним загрозам.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Болгарії.

Документ передбачає приєднання Болгарії до Меморандуму про співпрацю між міністрами оборони Бельгії, Фінляндії, Данії, Румунії, Греції, Швеції та Туреччини.

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Основна мета ініціативи – посилити захист від повітряних загроз на висоті до 150 метрів. Зокрема, йдеться про крилаті ракети, безпілотники та керовані авіабомби.

"Проєкт передбачає розвиток можливостей з виявлення, ідентифікації, відстеження та протидії подібним загрозам шляхом використання сучасних платформ, сенсорів, ефекторів та інших технологічних рішень", – йдеться в повідомленні.

Співпрацю розвиватимуть за двома основними напрямками: спільні державні закупівлі та розробка оборонних спроможностей. У межах взаємодії країни обмінюватимуться інформацією, експертними знаннями й технологічними рішеннями.

Очікується, що Агентство НАТО з підтримки та закупівель проведе дослідження ринку та сформує перелік наявних і перспективних технологій, які відповідають спільним вимогам країн-учасниць.

"Це сприятиме оцінці можливостей та прийняттю рішень щодо майбутніх закупівель і спільних розробок. Болгарська промисловість матиме можливість представити свої продукти, технологічні рішення та експертний потенціал, а також шукати можливості участі у спільних проєктах із країнами-союзниками", – зазначили у відомстві.

Для набуття чинності документ має ратифікувати парламент Болгарії.