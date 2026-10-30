Єврокомісія пропонує виділити Україні 8 млрд євро за програмою Ukraine Facility

Остаточне рішення про виплату має ухвалити Рада ЄС до кінця листопада.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Європейська комісія запропонувала виділити Україні 8,04 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Ця сума виявилася на 264,6 млн євро меншою за початковий запит Києва через неповне виконання двох умов, передає «Європейська правда» з посиланням на джерела.

Після вирахування раніше виплаченого авансу Україна реально отримає близько 7,8 млрд євро. Остаточне рішення про виплату має ухвалити Рада ЄС до кінця листопада.

Для поточного дев’ятого траншу Україна успішно виконала 16 із 18 запланованих кроків. Серед досягнень — модернізація ІТ-системи виконання судових рішень, ухвалення Стратегії захисту прав людини, запуск програм протидії торгівлі людьми та інвестиції в освіту, охорону здоров'я та житло для ветеранів і внутрішньо переміщених осіб.

Водночас українська сторона не повністю виконала дві вимоги. Перша стосується призначення наглядових рад із більшістю незалежних членів — їх створили лише на 10 державних підприємствах із 15 необхідних. Друга невиконана умова — ухвалення дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу й електроенергії.

Попри ці зауваження, Єврокомісія врахувала частковий прогрес у формуванні наглядових рад, а також дострокове виконання однієї з вимог наступного траншу — подання запиту на проведення місії МАГАТЕ. Завдяки цьому регулятор зменшив суму утриманих коштів, зберігши для України більшу частину фінансування.