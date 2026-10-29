Він попередив європейських лідерів, що угоди, укладені під час цього заходу без згоди його уряду, можуть не застосовуватися в другій за величиною провінції країни.

Прем’єр-міністр Квебеку Поль Сен-П’єр Пламондон, який виступає за відокремлення провінції, заявив, що бойкотуватиме саміт ЄС–Канада, який розпочинається сьогодні в Монреалі.

Про це повідомило Politico.

Він попередив європейських лідерів, що угоди, укладені під час цього заходу без згоди його уряду, можуть не застосовуватися в другій за величиною провінції країни.

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Учора Пламондон підтвердив, що не буде присутній на саміті, у відкритому листі до європейської делегації, який він опублікував у соцмережі X.

Цій заяві передували два дні публічних суперечок із прем’єр-міністром Канади Марком Карні через відмову Оттави надати йому слово на саміті.

“Така ситуація створює невизначеність щодо застосування угод, які ви можете узгодити під час саміту”, – написав він французькою мовою.

У листі Сен-П’єр Пламондон зазначає, що Оттава “вирішила відсторонити Квебек” від переговорів. За його словами, через це його уряд опинився в ситуації, коли він “не має ні місця за переговорним столом, ні можливості висловитися”, попри те, що саміт відбувається на території Квебеку.

Він наголосив, що, згідно з федеративним устроєм Канади, саме провінції забезпечують виконання міжнародних угод, які належать до сфери їхніх повноважень. Політик написав, що без згоди Квебеку угода, яка суперечить його інтересам, “просто не буде реалізована”. Крім того, Пламондон звинуватив Оттаву в тому, що вона приховує “важливу інформацію” щодо переговорів.

Він запропонував зустрітися з європейськими лідерами “найближчим часом, у більш сприятливих умовах”. Замість себе він відправить на саміт головного дипломата Квебеку Паскаля Параді.