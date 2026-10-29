Прем’єр-міністр Квебеку Поль Сен-П’єр Пламондон, який виступає за відокремлення провінції, заявив, що бойкотуватиме саміт ЄС–Канада, який розпочинається сьогодні в Монреалі.
Про це повідомило Politico.
Він попередив європейських лідерів, що угоди, укладені під час цього заходу без згоди його уряду, можуть не застосовуватися в другій за величиною провінції країни.
Учора Пламондон підтвердив, що не буде присутній на саміті, у відкритому листі до європейської делегації, який він опублікував у соцмережі X.
Цій заяві передували два дні публічних суперечок із прем’єр-міністром Канади Марком Карні через відмову Оттави надати йому слово на саміті.
“Така ситуація створює невизначеність щодо застосування угод, які ви можете узгодити під час саміту”, – написав він французькою мовою.
У листі Сен-П’єр Пламондон зазначає, що Оттава “вирішила відсторонити Квебек” від переговорів. За його словами, через це його уряд опинився в ситуації, коли він “не має ні місця за переговорним столом, ні можливості висловитися”, попри те, що саміт відбувається на території Квебеку.
Він наголосив, що, згідно з федеративним устроєм Канади, саме провінції забезпечують виконання міжнародних угод, які належать до сфери їхніх повноважень. Політик написав, що без згоди Квебеку угода, яка суперечить його інтересам, “просто не буде реалізована”. Крім того, Пламондон звинуватив Оттаву в тому, що вона приховує “важливу інформацію” щодо переговорів.
Він запропонував зустрітися з європейськими лідерами “найближчим часом, у більш сприятливих умовах”. Замість себе він відправить на саміт головного дипломата Квебеку Паскаля Параді.
- Ця суперечка зіпсувала оптимістичний настрій навколо саміту, який президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта назвали знаковою подією. Лідери започаткують “Альянс заради майбутнього” – механізм, спрямований на забезпечення спільного процвітання та економічної безпеки.
- Зазначимо, проєкт спільної декларації Євросоюзу та Канади перед самітом, який відбудеться у Монреалі 29-30 жовтня, більше не містить згадок про "асоційоване членство" північноамериканської країни у блоці.
- У жовтні на провінційних виборах у Квебеку перемогли сепаратисти, які пообіцяли провести референдум щодо виходу зі складу Канади після того, як президент США Дональд Трамп залишить свою посаду. Лідер “Квебекської партії” (Parti Québécois) стала Поль Сен-П’єр Пламондон став прем'єром провінції.