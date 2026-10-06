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На виборах у Квебеку перемогли сепаратисти, які обіцяють провести референдум про вихід з Канади

Успіх "Квебекської партії" після понад десятиліття перебування в опозиції пов’язують із невдоволенням рівнем вартості життя та незмінним прагненням захистити французьку мову.

На виборах у Квебеку перемогли сепаратисти, які обіцяють провести референдум про вихід з Канади
Лідер Квебекської партії (PQ) Поль Сен-П’єр Пламондон
Фото: Evan Buhler/The Canadian Press

На провінційних виборах у Квебеку перемогли сепаратисти, які пообіцяли провести референдум щодо виходу зі складу Канади після того, як президент США Дональд Трамп залишить свою посаду.

Про це пише France24.

Видання підкреслює, що це стало “випробуванням для ідеї національної єдності, яку відстоює прем’єр-міністр Марк Карні”.

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Хоча “Квебекська партія” (Parti Québécois) не змогла здобути більшість місць в уряді цієї франкомовної провінції, її перемога докорінно змінює політичний ландшафт Канади на тлі торговельної війни та погроз анексії з боку Сполучених Штатів.

За результатами виборів наступним прем’єр-міністром Квебеку стане лідер Квебекської партії (PQ) Поль Сен-П’єр Пламондон – 49-річний юрист, відомий під ініціалами PSPP. Під час святкування перемоги в Монреалі він згадав про “мужню боротьбу”, яку доводиться вести франкофонам у регіоні світу, де дедалі більше домінують англомовні.

“Ця боротьба набуде сенсу, коли (франкомовні) отримають власну країну. Ми на це заслуговуємо”, –cказав він, назвавши референдум шансом “вирішити, яким буде наше національне майбутнє”.

Прем’єр Карні привітав Пламондона, зазначивши, що “розбудова сильнішого Квебеку є основою нашої місії з розбудови сильнішої Канади”. Видання підкреслює, що очільник уряду користується популярністю в Квебеку, тому перемога сепаратистів не сприймається як відкидання його позиції щодо Трампа.

Додамо, успіх "Квебекської партії" після понад десятиліття перебування в опозиції пов’язують із невдоволенням рівнем вартості життя та незмінним прагненням захистити французьку мову в країні, де переважає англійська.

Опитування свідчать, що лише близько 30% жителів Квебеку прагнуть незалежності, однак Пламондон наполягає на тому, що ініціює референдум щодо виходу зі складу Канади.

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