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Хусити вдарили по аерпортах у Саудівській Аравії. Туреччина та Пакистан розгортають сили у країні

Союзники провели в понеділок у Ер-Ріяді екстрену зустріч і активували положення оборонного пакту, укладеного в Мецці. 

Хусити вдарили по аерпортах у Саудівській Аравії. Туреччина та Пакистан розгортають сили у країні
Фото: EPA/UPG

Туреччина та Пакистан – союзники Саудівської Аравії – провели в понеділок у Ер-Ріяді екстрену зустріч і домовилися про оперативне розгортання військових сил на території Саудівської Аравії, активувавши таким чином положення оборонного пакту, укладеного в Мецці. 

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій Міністерством закордонних справ Пакистану, повідомляє BBC.

Офіційний представник військового крила хуситів Ях'я Сарі заявив, що бойовики завдали ударів по міжнародному аеропорту Ер-Ріяда та аеропорту Абха в столиці провінції Асір.

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Раніше стало відомо, що хусити запустили балістичні ракети та безпілотники по нафтових об'єктах компанії “Saudi Aramco” в Ер-Ріяді та районі Хурайс у відповідь “на десятки ударів саудівських сил по підконтрольних їм територіях”.

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Зі свого боку телеканал “Аль-Масіра”, що перебуває під контролем хуситів, повідомив, що внаслідок авіаударів Саудівської Аравії в понеділок у Ємені загинули школярка та жінка. Інциденти сталися в районах Санхан і Сааван міста Сана.

Речник хуситів Мохаммед Абдул Салам заявив, що Саудівська Аравія чинить “десятки масових убивств” і мусить “нести повну відповідальність за наслідки”.

Координаційний центр гуманітарних операцій, підконтрольний хуситам, попередив цивільні авіакомпанії, що повітряний простір Саудівської Аравії (за винятком неба над священними для ісламу містами Мекка та Медина) більше не є безпечним, оскільки перетворився на “театр бойових дій”.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у заяві для агентства AFP засудив “триваючі транскордонні атаки хуситів” на Саудівську Аравію та висловив “глибоке занепокоєння різкою ескалацією бойових дій”.

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