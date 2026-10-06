Guardian: із Південної Кореї до Росії транспортують пальне підсанкійними танкерами

У липні та серпні понад 176 000 тонн пального було завантажено в кількох південнокорейських портах на сім танкерів, які здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу.

Із Південної Кореї до Росії транспортують пальне підсанкійними танкерами, пише The Guardian.

Експерти зазначають, що такий крок “підриває” публічну підтримку Києва з боку Сеула.

Аналіз портових записів і даних відстеження суден, проведений виданням, показав, що в липні та серпні понад 176 000 тонн пального (переважно дизельного) було завантажено в кількох південнокорейських портах на сім танкерів, які здійснили 14 рейсів до російського Далекого Сходу.

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Три з цих суден перебували під санкціями Великої Британії та ЄС.

Одне отримало вантаж шляхом перекачування з судна на судно у водах Південної Кореї – такий метод дозволяє приховати походження вантажу та уникнути заходу суден у портові термінали.

“Шокує те, що танкери, які перебувають під санкціями ЄС, завантажувалися пальним у південнокорейських портах і доправляли його до Росії. Це підриває санкційний режим і підтримку України з боку Південної Кореї”, – заявив Айзек Леві, аналітик фінського аналітичного центру CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря).

Наразі невідомо, хто був власником або продавцем пального, оскільки в записах південнокорейських портів ця інформація відсутня.

Найбільше судно-перевізник – танкер “Layla”, що перебуває під санкціями, – здійснило два рейси з південно-східного порту Ульсан до Владивостока (вирушивши 19 липня та 10 серпня) і перевезло загалом 57 000 тонн дизельного пального. Під час першого рейсу екіпаж повідомив південнокорейській владі, що прямує до Владивостока, тоді як під час другого заявив про курс на японське місто Ніїгата.

Ще один танкер, що перебуває під санкціями, – “Astoria” під російським прапором (який також підпадає під санкції Австралії), — 1 серпня завантажив в Ульсані майже 11 000 тонн пального, вказавши Японію як пункт призначення, після чого вирушив до Владивостока.

Третій танкер, що перебуває під санкціями, – “Chongchon”, – так і не зайшов у порт. На початку серпня на якірній стоянці поблизу південнокорейського порту Йосу він прийняв близько 26 000 тонн пального з танкера “Celeste I”, на який санкції не поширюються, а потім попрямував до Владивостока, заявивши Сінгапур як пункт призначення.

Guardian зазначає, що такі дії, схоже, не порушують законодавство Південної Кореї. Власні обмежувальні заходи Сеула щодо Росії зосереджені переважно на експортному контролі таких товарів, як промислове обладнання, електроніка та транспортні засоби.