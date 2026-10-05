Sky News: У Британії затримали 12 людей після антиміграційного протесту

Протест у Госпорті відбувся після повідомлень про можливе прибуття човна зі 149 мігрантами.

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У графстві Гемпшир у Великій Британії поліція затримала 12 людей після антиміграційного протесту в місті Госпорт.

Про це повідомляє Sky News.

У неділю, 4 жовтня, близько 350 демонстрантів зібралися біля пристані після повідомлень про ймовірне прибуття човна зі 149 мігрантами. Під час акції сталися сутички з поліцією, а натовп розійшовся близько 2:00.

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Поліція Гемпширу та острова Вайт повідомила про затримання 11 чоловіків віком від 22 до 59 років та 57-річної жінки. Їх підозрюють у нападі на поліцейського, умисному пошкодженні майна та порушенні громадського порядку на ґрунті расової ненависті.

Ще одного чоловіка затримали за підозрою у блокуванні руху транспорту після того, як поблизу пристані було перекрито шлях каретам швидкої допомоги.

Кільком поліцейським, які отримали травми, надали допомогу на місці.

"Минулої ночі сталося декілька інцидентів, які аж ніяк не були мирними протестами, а радше насильницькими порушеннями громадського порядку", – заявив заступник головного констебля Саймон Доддс.

Правоохоронці переглядають записи з нагрудних камер та відео, опубліковані в інтернеті, щоб встановити можливі додаткові правопорушення.

Усі затримані залишаються під вартою.

У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії заявили, що мігрантів доправлять до графства Кент для оформлення документів.