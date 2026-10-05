США вивели всі бомбардувальники з бази ВПС Великої Британії

США вивели всі свої бомбардувальники з авіабази RAF Fairford у Великій Британії, на якій нещодавно викрили підготовку до теракту.

Як пише ВВС, представник Пентагону підтвердив, що Штати вивели свої бомбардувальники. За оцінками йдетьсся про близько десятка B-1. Із бази їх повернули до місць постійного базування у Сполучених Штатах.

США не назвали причину виведення літаків, однак це сталося після серйозного інциденту 27 вересня, коли поліцію повідомили про три підозрілі автомобілі поблизу авіабази.

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Джерела у британському уряді не заперечують, що рішення Вашингтона було пов’язане з інцидентом на авіабазі в графстві Глостершир. BBC також стало відомо, що це було військове, а не політичне рішення, ухвалене на оперативному рівні. Про нього американські військові повідомили своїм британським колегам.

Сайти, які відстежують польоти, у неділю зафіксували виліт бомбардувальників B-1 із RAF Fairford.

Спочатку п’ятьох чоловіків віком від 23 до 25 років заарештували після повідомлень про автомобілі, які прямували до бази, що використовується ВПС США. Усі п’ятеро були громадянами Великої Британії. Їх заарештували за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибуховими речовинами, а згодом – за підозрою у підготовці терористичного акту. Пізніше їх звільнили під заставу.

Шостого чоловіка заарештували в Лондоні в четвер. У суботу контртерористична поліція підтвердила, що його також звільнили під заставу.

RAF Fairford десятиліттями використовується ВПС США як передова оперативна база.

Останніми місяцями США здійснювали з цієї бази польоти бомбардувальників B-1 та B-52 у напрямку Близького Сходу після того, як Велика Британія схвалила запит США на її використання для оборонних ударів по Ірану. У липні Іран заявив, що будь-яка база, яку використовують для дій проти нього, буде законною ціллю.

Багато бомбардувальників B-1, які вилітали з Великої Британії, були оснащені високоточними бомбами для ураження укріплених цілей, які мають посилений корпус для проникнення в укріплені або заглиблені об’єкти, зокрема склади озброєнь.

Вони також несли ракети класу «повітря – поверхня», призначені для ураження більш захищених цілей у глибині території Ірану.

Залежно від розташування цілі, кожна бомбардувальна місія, ймовірно, тривала б загалом від 12 до 15 годин в обидва боки, із дозаправленням літаків у повітрі під час польоту туди й назад.

У Пентагоні наголосили, що американські бомбардувальники залишаються здатними виконувати місії «де завгодно і будь-коли», зокрема в межах операцій, під час яких літаки вилітають і повертаються на бази на континентальній частині США.