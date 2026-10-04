Єменські хусити у суботу заявили, що атакували балістикою і дронами об’єкт нафтової компанії Aramco у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Про це повідомляє Reuters.
Хусити заявили, що атака була відповіддю на удари Саудівської Аравії по столиці Ємену Сані та інших провінціях країни.
За інформацією очевидця, в районі об’єкта Aramco в Ер-Ріяді було видно великий стовп диму та вогню.
Водночас офіційного підтвердження атаки на об’єкт Aramco з боку Саудівської Аравії наразі немає. Представники Aramco також не надали коментаря на запит агентства.
Минулого тижня хусити також заявляли про удари по об’єктах Aramco в Янбу за допомогою ракет і безпілотників.
Саудівська Аравія тоді повідомила про перехоплення шести балістичних ракет, запущених хуситами у напрямку Таїфа та району Янбу, однак про пошкодження об’єктів Aramco не повідомляла.
- Саудівська Аравія готує наступальну операцію проти підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. Серед можливих варіантів наступ уздовж узбережжя для забезпечення безпеки судноплавства в Червоному морі або масштабніша атака одночасно на кількох напрямках.