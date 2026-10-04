Саудівська влада та Aramco наразі не підтвердили атаку.

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Єменські хусити у суботу заявили, що атакували балістикою і дронами об’єкт нафтової компанії Aramco у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Про це повідомляє Reuters.

Хусити заявили, що атака була відповіддю на удари Саудівської Аравії по столиці Ємену Сані та інших провінціях країни.

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За інформацією очевидця, в районі об’єкта Aramco в Ер-Ріяді було видно великий стовп диму та вогню.

Водночас офіційного підтвердження атаки на об’єкт Aramco з боку Саудівської Аравії наразі немає. Представники Aramco також не надали коментаря на запит агентства.

Минулого тижня хусити також заявляли про удари по об’єктах Aramco в Янбу за допомогою ракет і безпілотників.

Саудівська Аравія тоді повідомила про перехоплення шести балістичних ракет, запущених хуситами у напрямку Таїфа та району Янбу, однак про пошкодження об’єктів Aramco не повідомляла.