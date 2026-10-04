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США можуть вивести частину військ з Європи

Сполучені Штати розширюють присутність у Центральній і Південній Америці.

США можуть вивести частину військ з Європи
Міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Частину американських військ можуть передислокувати з Європи до Західної півкулі. 

Про це пише The Hill, цитуючи заяву міністра оборони США Піта Гегсета.

Гегсет зазначив, що Штати зараз розширюють свою присутність і вплив у Центральній та Південній Америці разом із партнерами.

"І коли ми це зробимо, частина цих сил і засобів буде передислокована в інші місця – або додому, на велику, прекрасну базу, яку ми збираємося побудувати і про яку оголосили кілька днів тому, або в інші позиції у Західній півкулі, де ми будемо боротися з терористичними організаціями", – додав очільник Пентагону.

Гегсет також згадав партнерство Сполучених Штатів з Еквадором, Гондурасом, Гватемалою та Панамою. Адміністрація Трампа посилить боротьбу з наркокартелями. Американські збройні сили перебувають " у стані війни" з ними, зазначив міністр.

  • Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити $52 млн військової допомоги, раніше схваленої Конгресом для європейських і близькосхідних країн, на потреби Панами, Перу, Еквадору та Колумбії.
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