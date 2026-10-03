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​Єврокомісія: погрози РФ іноземним дипломатам у Києві свідчать про нервозність Кремля

Москва хоче залякати країни ЄС і змусити їх зменшити підтримку України.

​Єврокомісія: погрози РФ іноземним дипломатам у Києві свідчать про нервозність Кремля
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Чергові погрози російського МЗС на адресу іноземних дипломатів у Києві свідчать про те, що Москва намагається залякати європейські країни та змусити їх скоротити підтримку України. 

Про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд, пише Укрінформ.

За його словами, це вже не перший випадок, коли Росія вдається до подібних заяв. Віганд наголосив, що Євросоюз не має наміру згортати підтримку України та продовжить посилювати тиск на Росію.

Саме тому робота Представництва ЄС у Києві триває без змін. Він також процитував високу представницю ЄС Каю Каллас, за словами якої, Росія готова йти на більші ризики, однак Євросоюз також активізує свої дії, щоб підвищити ціну для Москви.

Речник Єврокомісії також повідомив, що ЄС працює над найбільшими в історії санкційними списками проти РФ. Цього тижня Євросоюз уже запровадив нові обмеження через депортацію українських дітей.

Окремо Віганд відзначив збільшення військової допомоги Україні. За його словами, цього року схвалено плани оборонних закупівель для України на €28,3 млрд, а ще €6,6 млрд спрямовують безпосередньо на військову допомогу.

Що передувало?

  • Росія знову закликала іноземних дипломатів залишити Київ, заявивши про продовження масованих ударів по Україні. У МЗС РФ стверджують, що російська армія надалі атакуватиме об’єкти, які Москва вважає військовими, у Києві та інших містах.
  • Чехія вже заявила, що не відкликатиме дипломатичну місію з Києва після чергових погроз Росії про масовані удари по Україні. Працівники посольства залишаються у столиці, а речник МЗС Чехії Адам Чьорго заявив, що подібні попередження Москви не є новими. За його словами, рішення ухвалюватимуть відповідно до внутрішніх кризових процедур, тоді як чеський посол у Києві навіть не скасував свою ранкову пробіжку.
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