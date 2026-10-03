​Єврокомісія: погрози РФ іноземним дипломатам у Києві свідчать про нервозність Кремля

Чергові погрози російського МЗС на адресу іноземних дипломатів у Києві свідчать про те, що Москва намагається залякати європейські країни та змусити їх скоротити підтримку України.

Про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд, пише Укрінформ.

За його словами, це вже не перший випадок, коли Росія вдається до подібних заяв. Віганд наголосив, що Євросоюз не має наміру згортати підтримку України та продовжить посилювати тиск на Росію.

Саме тому робота Представництва ЄС у Києві триває без змін. Він також процитував високу представницю ЄС Каю Каллас, за словами якої, Росія готова йти на більші ризики, однак Євросоюз також активізує свої дії, щоб підвищити ціну для Москви.

Речник Єврокомісії також повідомив, що ЄС працює над найбільшими в історії санкційними списками проти РФ. Цього тижня Євросоюз уже запровадив нові обмеження через депортацію українських дітей.

Окремо Віганд відзначив збільшення військової допомоги Україні. За його словами, цього року схвалено плани оборонних закупівель для України на €28,3 млрд, а ще €6,6 млрд спрямовують безпосередньо на військову допомогу.

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