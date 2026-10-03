​Японія розробить дешеву крилату ракету для виснаження ППО противника

Японія планує розробити крилату ракету великої дальності, яку можна буде запускати у великій кількості для виснаження запасів ракет-перехоплювачів противника. Розробку наземної ракети можуть розпочати вже наступного фінансового року.

Про це пише Nikkei.

Однією з головних особливостей нової зброї стане використання "цивільних компонентів", що має суттєво знизити її собівартість. Зокрема, планують встановлювати дешевші камери замість військових сенсорів, а також зменшити масу бойової частини. Через це ракета матиме нижчу точність і потужність, але її можна буде виробляти значно дешевше.

Концепція передбачає використання великої кількості таких ракет для перевантаження ворожої ППО. Частину з них противник зможе збити, витрачаючи власні перехоплювачі, після чого наступні ракети матимуть більше шансів досягти цілі.

Нова система має доповнити японські протикорабельні ракети Type 25 та американські Tomahawk. Для порівняння, одна ракета Tomahawk коштує близько 400 млн єн ($2,54 млн), тоді як нова японська зброя має бути значно дешевшою.

Японія планує завершити розробку до 2029 фінансового року, а повномасштабне серійне виробництво може розпочатися вже у 2030-му. Розробника оберуть на конкурсі.