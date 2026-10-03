Уряд Естонії планує зекономити 32 млн євро на стримуванні росту зарплат високопосадовців

До них належать члени уряду, судді, генеральний прокурор, держсекретар, держпримиритель s уповноважений з питань ґендерної рівності.

Уряд Естонії планує зекономити протягом трьох років понад 32 млн євро за умовм уповільнення зростання зарплат високопосадовців.

Згідно зі схваленою стратегією державного бюджету, термін дії зниженої індексації зарплат для чиновників продовжили до кінця 2030 року, пише ERR.

Спочатку цей захід планували застосовувати з квітня 2024 року до березня 2028 року. До категорії високопосадовців належать члени уряду, судді, генеральний прокурор, держсекретар, держпримиритель і уповноважений з питань ґендерної рівності.

Водночас естонські судді вважають, що такі дії уряду можуть суперечити Конституції, і вже оскаржили попереднє обмеження виплат. Наразі справа дійшла до найвищої судової інстанції, яка прийняла до розгляду дві скарги.