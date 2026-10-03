Генеральний прокурор Тодд Бланш водночас не виключив можливості подальшого вивчення питань нагляду за проєктом.

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Міністерство юстиції США не відновлюватиме кримінальне розслідування щодо колишнього голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла через перевищенням витрат на проєкт реконструкції будівлі центрального банку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Генеральний прокурор Тодд Бланш не виключив можливості подальшого вивчення питань нагляду за проєктом і вжиття відповідних заходів, якщо з’являться докази неправомірних дій.

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“Ми не відновлюємо кримінальне розслідування щодо нього”, – заявив водночас Бланш.

Бланш прокоментував звіт, оприлюднений цього тижня Управлінням генерального інспектора ФРС, у якому не було виявлено доказів кримінальних правопорушень з боку Пауелла, пов’язаних із цим проєктом. Вартість проєкту становить 2,4 мільярда доларів.

У звіті було вказано на низку помилок, що призвели до стрімкого зростання витрат на реконструкцію, початковий бюджет якої у 2020 році становив 1,3 мільярда доларів.

Бланш зазначив, що задоволений звітом, однак зауважив, що Пауелл не здійснював належного нагляду за реконструкцією.

ФРС заявила, що залучить незалежного аудитора для ретельної перевірки витрат на будівництво. Бланш додав: якщо в ході перевірки виявляться ознаки злочинних дій, Міністерство юстиції може розпочати розслідування.

Раніше повідомлялося, що наглядовий орган Федеральної резервної системи США не знайшов підстав для кримінального звернення щодо перевищення бюджету на реконструкцію будівель центрального банку у Вашингтоні на суму приблизно 1 мільярд доларів.