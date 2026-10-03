Тиск з боку Трампа не допоміг скасувати переведення годинників у США

Сенат вже не збирається голосувати до проміжних виборів.

Президенту США Дональду Трампу не вдалося змусити Сенат погодити запровадження в країні так званого "літнього" часу на цілий рік без переведення стрілок годинника.

Як пише Reuters, господар Білого дому хотів, щоб сенатори встигли ухвалити відповідний законопроєкт до найближчого переведення 1 листопада. Натомість верхня палата Конгресу вже не збирається влаштовувати голосування раніше проміжних виборів, що заплановані на 3 листопада.

Трамп наголошує, що часові зміни приносять збитки економіці, погано впливають на рівень злочинності та здоров'я людей. Натомість опоненти законопроєкту вказують на те, що взимку у деяких штатах сонце не сходитиме аж до 9 години ранку, що змусить школярів, студентів та працівників діставатися своїх місць навчання та роботи у темряві.

Палата представників погодила зупинку практики переведення годинників ще у липні.