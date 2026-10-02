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Глава євродипломатії обговорила з Папою Римським війну в Україні

Також на зустрічі ішлося про штучний інтелект і поляризацію суспільства.

Глава євродипломатії обговорила з Папою Римським війну в Україні
зустрічі Каї Каллас і Папи Лева XIV
Фото: Х/ Kaja Kallas

Висока представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Каллас зустрілася з Папою Римським Левом XIV

Про це вона повідомила на платформі X.

Під час зустрічі Каллас і Лев XIV обговорили війну Росії проти України і необхідність досягнення справедливого й тривалого миру, а також ситуацію на Близькому Сході й нагальні гуманітарні потреби.

Крім того, лідери приділили увагу зростанню загрози від поляризації суспільства і штучного інтелекту.

Каллас подякувала Понтифіку за його «відданість міжнародному праву», а також чітку позицію на захист людської гідності.

  • Днями глава Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Дзуппі, який виконує обов'язки спецпосланця Папи Римського Лева XIV, їздив до Москви. 
  • Головним завданням візиту кардинала було сприяти поверненню українських дітей, обміну військовополоненими та вирішенню цивільних проблем, які виникли через війну.
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