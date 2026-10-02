Глава євродипломатії обговорила з Папою Римським війну в Україні

Висока представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Каллас зустрілася з Папою Римським Левом XIV.
Про це вона повідомила на платформі X.
Під час зустрічі Каллас і Лев XIV обговорили війну Росії проти України і необхідність досягнення справедливого й тривалого миру, а також ситуацію на Близькому Сході й нагальні гуманітарні потреби.
Крім того, лідери приділили увагу зростанню загрози від поляризації суспільства і штучного інтелекту.
Каллас подякувала Понтифіку за його «відданість міжнародному праву», а також чітку позицію на захист людської гідності.
- Днями глава Конференції італійських єпископів кардинал Маттео Дзуппі, який виконує обов'язки спецпосланця Папи Римського Лева XIV, їздив до Москви.
- Головним завданням візиту кардинала було сприяти поверненню українських дітей, обміну військовополоненими та вирішенню цивільних проблем, які виникли через війну.