Глава євродипломатії обговорила з Папою Римським війну в Україні

Також на зустрічі ішлося про штучний інтелект і поляризацію суспільства.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Висока представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Каллас зустрілася з Папою Римським Левом XIV.

Про це вона повідомила на платформі X.

Під час зустрічі Каллас і Лев XIV обговорили війну Росії проти України і необхідність досягнення справедливого й тривалого миру, а також ситуацію на Близькому Сході й нагальні гуманітарні потреби.

Крім того, лідери приділили увагу зростанню загрози від поляризації суспільства і штучного інтелекту.

Каллас подякувала Понтифіку за його «відданість міжнародному праву», а також чітку позицію на захист людської гідності.