Bloomberg: Скасування санкцій ЄС з Фрідмана не повернуло йому доступ до активів

Фрідман досі перебуває під санкціями США та Великої Британії, що обмежує можливість отримувати дивіденди.

Скасування санкцій Євросоюзу щодо російського олігарха Михайла Фрідмана не повернуло йому доступу до активів, лише відновлення частини акцій в інвестиційній групі LetterOne, пише Bloomberg.

Фрідману належить 37,9% у люксембурзьких компаніях LetterOne Holdings та LetterOne Investment Holdings. До запровадження санкцій у 2022 році ця частка була його основним активом за межами Росії.

Станом на кінець 2025 року LetterOne мала $21,5 млрд чистих активів під управлінням, а також майже $500 млн невиплачених дивідендів, які належать акціонерам, що перебувають під санкціями.

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Водночас Фрідман досі перебуває під санкціями США та Великої Британії. За словами опитаних Bloomberg фахівців із санкційного права, це може перешкоджати йому отримувати доступ до своїх активів.

Європейські банки вимагатимуть спеціальних дозволів від американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) та британських органів через ризик вторинних санкцій.

Окремою проблемою залишається діяльність LetterOne у Великій Британії, де розташована значна частина її управлінської та операційної інфраструктури. Британське законодавство забороняє місцевим особам і компаніям надавати кошти або економічні ресурси людям, які перебувають під санкціями.

Сам Фрідман може спробувати отримати належні йому дивіденди через банки в Туреччині або Об’єднаних Арабських Еміратах, однак, як зазначає Bloomberg, невідомо, чи спрацює така схема. Деякі банки можуть відмовитися від обслуговування через санкційні ризики.

Фрідмана та російського мільярдера Алішера Усманова виключили із санкційного списку ЄС минулого тижня. Для Фрідмана це рішення має особливе значення через його частку в LetterOne.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Фрідмана оцінюються у $10,3 млрд.

Рішення про виключення олігархів ухвалили під тиском окремих держав, хоча більшість країн ЄС виступала проти такого кроку. Франція вимагала зняти санкції з Усманова з міркувань "національної безпеки", що пов'язують із можливим обміном полоненими за участі Азербайджану.