​Кремль і африканські хунти. Навіщо Росії узбережжя Гвінейської затоки

Довгий час Західна Африка, зокрема регіон Сахелю, сприймалася у світі як виключна зона інтересів Парижа – традиційний «французький задній двір» (pré carré). Через це історично Західна Африка не належала до російських пріоритетів. Проте каскад військових переворотів 2020-2023 років змінив геополітичний ландшафт регіону до невпізнання. Військові хунти, що захопили владу в Малі, Буркіна-Фасо та Нігері, обрали радикальний шлях. Вони показово розірвали відносини з колишньою метрополією і почали стрімко консервувати владу: забороняли політичні партії, придушували опозицію та розправлялися з незалежними медіа. Однак, власноруч відрізавши західну підтримку, вони все одно критично потребували нового силового партнера для боротьби з тероризмом. І наявним безпековим вакуумом вдало скористалася Росія.

Необхідний стратегічний плацдарм

Співпраця, яка починалася з тіньової присутності найманців, зокрема, ПВК «Вагнер», після смерті Євгена Пригожина трансформувалася в офіційний державний проєкт Кремля – «Африканський корпус». («Африканський корпус» — це офіційне експедиційне військове формування Російської Федерації, створене наприкінці 2023 року під безпосереднім контролем ГУ ГШ РФ – Ред.) Сьогодні російська військова присутність найбільш масштабно розгорнута в Малі (понад 2500 найманців), тоді як у Буркіна-Фасо та Нігері діють контингенти з кількох сотень військових інструкторів. Офіційна версія цієї експансії звучить благородно: допомога в боротьбі з ісламським тероризмом, який справді перетворює життя місцевого населення на катастрофу. Неофіційна, але єдино реальна мета росіян полягає в іншому – забезпечити силове утримання хунт при владі в обмін на доступ до ресурсів та політичну лояльність.

Фото: French Army Російські найманці сідають на гелікоптер на півночі Малі

Утім, російська гра в Сахелі значно глибша за просте ситуативне використання переворотів. Злиті документи ще 2019 року свідчать, що Москва планувала системне проникнення в регіон задовго до того, як там посипалися прозахідні уряди. Сьогодні цей проєкт набуває інституційних обрисів: Малі, Буркіна-Фасо та Нігер утворили власну Конфедерацію – Альянс держав Сахелю (AES). Але ця нова геополітична вісь має одну критичну вразливість – жодна з трьох країн не має виходу до моря. Ця логістична ізоляція диктує новий етап російської експансії: щоб забезпечити життєздатність своїх сахельських режимів (і власного військового контингенту), Росії необхідні коридори до узбережжя.

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Проте логістика – це лише тактичне завдання. Глобальна мета Москви значно амбітніша: Західна Африка загалом і Гвінейська затока зокрема потрібні Кремлю як стратегічний плацдарм. По-перше, це доступ до природних ресурсів та можливості для великих російських компаній. По-друге, це остаточне витіснення європейської присутності з континенту. І найголовніше – закріпившись на узбережжі, Росія створює потужний пояс нестабільності в безпосередній близькості до самої Європи. Контроль над цим регіоном дає Москві в руки важіль управління міграційними потоками та безпековими кризами, якими можна шантажувати ЄС. Саме тому російський вплив не обмежиться Сахелем – він уже розповзається далі, беручи на приціл прибережні держави.

Фото: wikivoyage.org

Як подвійна гра Конакрі змусила Москву шукати нові шляхи

Першим логістичним вікном до океану для ізольованих сахельських хунт стала Гвінея (Конакрі). Згідно з розслідуванням The Sentry, у 2025 році Москва перетворила гвінейський порт на один із головних транзитних вузлів для забезпечення Африканського корпусу. Супутникові знімки та дані судноплавства фіксують регулярні заходження туди російських вантажних суден. Лише з січня 2025 року п'ять таких кораблів доставили на континент десятки одиниць бронетехніки, танки, артилерійські знаряддя, системи РЕБ та безпілотники. Усе це наступальне спорядження згодом перекидали суходолом до Малі, що остаточно закріпило вісь Конакрі–Бамако як основний логістичний коридор для Альянсу держав Сахелю (AES).

У цій логістичній схемі яскраво проявляється специфічний інструмент російської експансії – використання корпоративних активів. Річ у тім, що портовим терміналом у Конакрі управляють російсько-гвінейські компанії Alumina Company of Guinea (ACG-Fria) та Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK). Обидві є дочірніми структурами російського алюмінієвого гіганта «Русал». І сьогодні ці комерційні потужності російського бізнесу безпосередньо обслуговують мілітарні амбіції Кремля, забезпечуючи безперебійний військовий транзит у Західній Африці.

Утім, за російською грою варто не забувати про ключову фігуру з боку Гвінеї – а саме про президента Мамаді Думбуйя. Він розігрує в міжнародній політиці складну подвійну карту і, схоже, не готовий до відкритого та публічного розриву із Заходом заради явної підтримки Росії. Саме ця обережність Думбуйя змушує росіян діяти в Конакрі максимально приховано. Щоб не викликати додаткових запитань і не створювати політичних проблем для гвінейської сторони, попередні військові вантажі для Африканського корпусу розвантажувалися переважно вночі та транспортувалися без відкритого супроводу російських військових.

Фото: supplychain-outlook.com Порт Конакрі є головним центром судноплавства в Гвінеї.

Щоб задобрити національну армію і зберегти лояльність місцевого уряду до «нічних транзитів», Москва надає пряму військово-технічну допомогу. Зокрема, в травні 2026 року за участю прем'єр-міністра, міністра оборони та посла РФ гвінейським збройним силам урочисто передали велику партію спорядження.

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Паралельно розгортається системна робота з суспільством, побудована на експлуатації радянської спадщини. Спочатку вона велася виключно силами посольства РФ, але з липня 2025 року до процесу долучився партнерський «Російський дім» у Гвінеї. Через ці структури організовуються традиційні російські святкування та проводяться православні літургії за участю африканського екзархату РПЦ. Ставка робиться, традиційно, й на науково-освітню сферу: російський уряд виділяє 150 щорічних квот для місцевих студентів, фінансує Російсько-гвінейський центр епідеміології в Кіндії та планує відновити роботу колишнього радянського науково-дослідного центру в Рогбане.

Фото: змі окупантів Екзарх Африки митрополит Каїрский і Північно-Африканский Константин в рамках візита в Конго, де веде роботу над реєстрацією РПЦ в Республіці Конго

Але розуміння того, що гвінейський транзит цілком залежить від мінливого настрою місцевого президента, змусило Кремль паралельно шукати більш стабільні логістичні коридори і вибір пав на Тоґо. Показово, що після утворення Альянсу держав Сахелю (AES) ця країна не розірвала діалогу з бунтівними хунтами, а навпаки – зберегла тісні контакти та навіть відкрито обговорювала можливість свого приєднання до цього блоку.

Гібридна підготовка відкриває ворота до океану

Ще у 2023 році Того фігурувало у списках пріоритетних цілей Africa Politology – структури впливу, яку після смерті Євгена Пригожина перейняла російська Служба зовнішньої розвідки (СВР). Документи, отримані виданням The Continent та передані медіаконсорціуму за участю INPACT, свідчать, що російські спецслужби визначили для себе три основні цілі в Того: контроль над логістичною платформою у Західній Африці, вплив на місцевий ринок фосфатів та дискредитацію Франції.

Оскільки тривалий час прямого дипломатичного каналу не існувало (відкриття посольства РФ у Ломе лише планується, а обсяг двосторонньої торгівлі залишається мізерним), Москва зробила ставку на «м'яку силу» та розгалужену мережу проксі-організацій. Спочатку освітньою, культурною та спортивною обробкою населення займалася структура «Африканська ініціатива», громадська організація, тісно сплетена з російськими силовими структурами. Влітку 2026 року її функціонал перейняла асоціація «Російсько-тоголезька альтернатива» (ART), генеральним секретарем якої став Паскаль Беджакін – випускник радянського вишу. Це класичний приклад того, як Кремль досі ефективно спирається на старі контакти часів Холодної війни.

Фото: alleyesonwagner.org В столиці Того Ломе мурал було створено за сприяння «Африканської ініціативи» — мережі впливу, пов’язаної з ГРУ, яка слідує за «Африканським корпусом» у країни, де Росія закріплює свої позиції. Розташований неподалік від аеропорту й видимий із під’їзної дороги, він слугує ще одним потужним свідченням змін, що відбуваються в Того.

Через ці структури росіяни розгорнули тотальну кампанію з «купівлі» лояльності. Спектр заходів був неймовірно широким: від роздачі москітних сіток і оплати шкільного навчання для дітей із малозабезпечених родин до екологічних суботників та баскетбольних турнірів на згадку про старі радянські спортивні перемоги. Столицю Того системно маркували російською присутністю: малювали фрески про «дружбу народів» та висаджували «Сад російсько-тоголезької дружби». Паралельно нарощувалася медійна та освітня співпраця: місцевих лідерів думок вивозили у прес-тури до РФ, тоголезькі студенти отримали можливість вчити російську мову в місцевих університетах, а кількість стипендій на навчання в РФ стрімко збільшувалася. Вся ця масштабна інформаційно-гуманітарна робота мала чітку мету: створити суспільний фон, за якого прибуття російських військових сприйматиметься не як загроза, а як допомога від «щедрого друга».

Та паралельно з цим діяли і політичні та військові канали. Наприклад, у хід пішла перевірена російська «зернова дипломатія»: щоб закріпити лояльність, на початку 2025 року Росія відправила до Того першу партію пшениці. Одночасно сторони домовилися про створення міжурядової російсько-тоголезької комісії з торговельно-економічного співробітництва, перше засідання якої призначили на кінець 2026 року.

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Всі ці гібридні зусилля доволі швидко конвертувалися в офіційні безпекові домовленості. Вже навесні 2025 року було оголошено про підписання рамкової угоди про військову співпрацю (яку Держдума РФ ратифікувала у жовтні). Документ передбачав навчання тоголезьких військовослужбовців, спільні збройні навчання та обмін розвідувальними даними.

Фото: EPA/UPG Путін та голова Ради міністрів Того Фор Гнассінгбе тиснуть руки під час зустрічі в Кремлі 19 листопада 2025 року.

А далі поки голову Ради міністрів Того Фора Гнасінгбе приймав Путін в Москві (вперше за шість років) в листопаді 2025 року, до Ломе прибула делегація російських високопосадовців на чолі з генерал-майором Андрієм Авер'яновим, командиром військової частин ГУ ГШ РФ, відповідальної за спецоперації за кордоном. За вже сталою традицією, саме після його візитів в африканських країнах починають масово з’являтися російські військові інструктори. І Того не стало винятком, адже вже 15 січня 2026 року до готелю «Саракава» в Ломе прибули близько п'ятнадцяти так званих «передових офіцерів» Африканського корпусу для підготовки баз на півночі країни.

За пів року російський контингент у Того зріс до 300-350 осіб і очікується, що їхня присутність матиме довгостроковий характер. (За даними Головного управління розвідки Міноборони України, станом на липень 2026 року Африканський корпус налічував вже 6180 осіб – Ред.)

А потім запрацювали і логістичні ворота. Близько 3:00 ночі 9 липня 2026 року російське вантажне судно «Михайло Бритнєв» (яке перебуває під санкціями США) пришвартувалося до контейнерного терміналу в порту Ломе, здійснивши 21-денний перехід із бази в Балтійську. На його борту знаходилися десятки одиниць військової техніки, зокрема БМП-2, БМП-3, броньовані машини, зенітні гармати та БТР-82, призначені для російських найманців в Сахелі.

Фото: alleyesonwagner.org/vesselfinder.com «Михайло Бритнєв» біля узбережжя Ломе, 8 серпня 2026 року.

Проте Того – далеко не єдина ціль Москви: росіяни розгорнули системну експансію одразу на кількох напрямках. Тому паралельно з тоголезькою операцією Кремль активно опрацьовує й інші прибережні держави Західної Африки.

Російська загроза нависла над регіоном

Згідно з внутрішніми документами російських структур впливу (оприлюдненими журналістським консорціумом Forbidden Stories у рамках розслідування діяльності так званої «Компанії»), Росія розгорнула в регіоні безпрецедентну інформаційну війну. Лише в період з червня по листопад 2024 року агентам вдалося розмістити 644 статті з пропагандою та дезінформацією у щонайменше 35 місцевих ЗМІ. Бюджет цієї кампанії перевищив 300 000 доларів. Одночасно Кремль готує експансію «м'якої сили»: з 11 нових культурних центрів, які РФ планує відкрити найближчим часом, вісім розташовані в Африці, причому половина з них – саме в західноафриканському регіоні (Сенегал, Сьєрра-Леоне, Того та Малі).

Російські структури впливу адаптують свою тактику під кожну державу Західної Африки. У Сенегалі вони працюють над поступовим зближенням країни з хунтами Альянсу держав Сахелю (AES), роблячи головну ставку на молодь: фінансують конференції панафриканських спільнот та цілеспрямовано вивозять лідерів молодіжного крила правлячої партії PASTEF на політичні форуми до Малі. У Кот-д'Івуарі підхід інакший – там агенти встановлюють негласні контакти з національною елітою та паралельно запускають агресивні фейки (зокрема щодо нібито співпраці України з терористами), щоб послабити позиції прозахідного уряду.

Фото: Ute Grabowsky/picture alliance Плакат Путіна та тимчасового президента Буркіна-Фасо Ібрагіма Траоре з гаслом «Підтримка переходу» у столиці країни Уагадугу, березень 2024 року.

В інших країнах акцент зміщується на пропаганду та історичні спекуляції. У Гані Росія майстерно зіграла на чутливих питаннях, активно підтримавши резолюцію ООН щодо репарацій за работоргівлю, що вже принесло дипломатичні дивіденди та наблизило ратифікацію угоди про військово-технічне співробітництво. Натомість у Нігерії, де всі російські обіцянки залишилися на папері, ставка робиться на чисту пропаганду. Через агентство «Африканська ініціатива» росіяни скуповують інфлюенсерів та поширюють антизахідні наративи мовою хауса. Цікавий момент трапився під час антиурядових протестів End Bad Governance у 2024 році: у натовпі раптом почали майоріти російські прапори. Поліція заарештувала десятки учасників протесту, кільком згодом висунули звинувачення у держзраді.

Застосовуючи гібридний інструментарій – від «м'якої сили» до використання корпоративних активів, – Москва цілеспрямовано розхитує інституційну єдність ЕКОВАС. Кінцева мета цієї експансії виходить за межі простої підтримки військових хунт: отримавши доступ до глибоководних портів Гвінейської затоки, російські військові структури зможуть закріпитися в Атлантиці, перетворивши регіональну нестабільність Західної Африки на прямий безпековий виклик для Європи.