Пентагон направляє морських піхотинців для підтримки ініціативи НАТО з безпеки в Балтійському морі

Спеціалізовану групу морських піхотинців, яка була розгорнута в Європі, передислокують до регіону Балтійського моря для підтримки очолюваної НАТО діяльності з посилення пильності Baltic Sentry, пише пресслужба Пентагону.

Близько чотирьох десятків морських піхотинців зі складу 2-го розвідувального батальйону 2-ї дивізії морської піхоти та Інформаційної групи II експедиційного корпусу морської піхоти діятимуть спільно з Прибережною бригадою Фінляндії. Вони надаватимуть передові експедиційні можливості для спостереження та тактичної розвідки.

Зазначається, що метою цієї роботи є посилення обізнаності щодо ситуації на морському просторі, щоб захистити критично важливу підводну інфраструктуру та загалом підтримати безпеку в регіоні.

Baltic Sentry є високоінтегрованою складовою колективної оборони. Європейські союзники очолюють цю діяльність під керівництвом Об’єднаного командування збройних сил НАТО в Брунссумі та Об’єднаного морського командування НАТО, тоді як Корпус морської піхоти США виконує допоміжну та забезпечувальну роль.

Генерал-майор Корпусу морської піхоти США Даніель Шиплі, командувач Корпусу морської піхоти США в Європі та Африці, заявив, що така модель операції є показовим прикладом того, як європейські союзники очолюють забезпечення регіональної морської безпеки, тоді як США надають високоспеціалізовані та мобільні сили, що посилюють їхні можливості.

Під час ротації будуть використані унікальні можливості морських піхотинців-розвідників, зокрема малі безпілотні авіаційні системи та датчики для прибережної зони, щоб передавати життєво важливі дані безпосередньо до спільної оперативної картини НАТО.