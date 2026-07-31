Правозахисники: африканський корпус РФ вбив цивільних у Малі

Упродовж місяця через росіян там загинули восьмеро людей, серед убитих були діти.

Російські найманці з «Африканського корпусу» Міноборони РФ, які підтримують урядові війська у Малі

Російське воєнізоване формування «Африканський корпус» минулого місяця вбило вісьмох цивільних, зокрема трьох дітей, у Малі.

Як пише Reuters, про це заявила в п’ятницю правозахисна організація Human Rights Watch (HRW).

Створений Міністерством оборони Росії Африканський корпус значною мірою перебрав на себе діяльність найманської групи «Вагнер» на африканському континенті та підтримує операції військового уряду Малі проти озброєних ісламістських угруповань.

Реклама

Розслідування HRW встановило, що 15 червня літак, який два джерела у військових колах Малі ідентифікували як Су-24, скинув щонайменше два боєприпаси на село Кірнія в центральному регіоні Мопті. За даними HRW, один із ударів було завдано поблизу будинку старости села. Унаслідок цього загинули його дружина, двоє дітей та ще одна дитина. Другий удар припав на розташований неподалік ринок худоби, де загинули четверо чоловіків.

Організація також повідомила, що, ймовірно, не було вбито жодного бійця угруповання «Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін» (JNIM), пов’язаного з «Аль-Каїдою». За даними HRW, це угруповання контролює село протягом останніх шести років.

«Удари по Кірнії, схоже, не були спрямовані на конкретні військові цілі, що робить їх незаконно невибірковими», — заявила правозахисна організація.

Жителі Кірнії повідомили HRW, що троє синів старости села були бійцями JNIM, однак під час авіаудару минулого місяця їх у Кірнії не було. За словами мешканців, у селі перебували щонайменше 100 бійців JNIM, але переважно вони були в мечеті, по якій удару не завдавали.

Африканський корпус опублікував у Facebook і X аерозйомку удару по селу, який, за його твердженням, було здійснено 15 червня. У повідомленні зазначалося, що було атаковано «місце зібрання терористичних угруповань» у регіоні Мопті. HRW повідомила, що змогла геолокувати ці кадри та встановити, що їх зняли в Кірнії.

Збройні сили Малі понад десять років ведуть боротьбу з ісламістськими повстанцями. Спочатку країна отримувала підтримку Франції, але останнім часом після рішення уряду вигнати французькі війська, підтримку Росії.

У квітні JNIM об’єдналося із сепаратистським Фронтом визволення Азаваду (FLA) та розпочало атаки по всій країні. Унаслідок цих нападів загинув міністр оборони, а також було атаковано головний аеропорт Малі.

Минулого місяця Росія заявила, що її персонал допомагає збройним силам Малі повернути контроль над територіями після цього наступу. Як малійських військових, так і їхніх російських союзників звинувачували у порушеннях прав людини.

Організація Об’єднаних Націй та Amnesty International закликали провести розслідування можливих воєнних злочинів, скоєних JNIM і FLA.

Згідно з даними моніторингової організації Armed Conflict Location & Event Data, минулого року збройні сили Малі разом із російськими воєнізованими бійцями вбили 918 цивільних. Це майже вчетверо більше, ніж їхні головні противники серед ісламістських угруповань.

HRW закликала уряд Малі розслідувати авіаудари та притягнути винних до відповідальності.