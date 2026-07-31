​Польща отримала від України пропозицію обміняти винищувачі МіГ-29 на дрони

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Україна передала Польщі пропозицію щодо обміну винищувачів МіГ-29 на безпілотники. Поки що її аналізує польське Міністерство оборони.

Про це в ефірі Radio Zet повідомила заступниця міністра Магдалена Собковяк-Чарнецька, пише PAP.

«Сьогодні на столі є конкретна відповідь української сторони щодо того, які дрони можуть бути передані за МіГи», – сказала заступниця міністра.

Остаточне рішення має ухвалити віцепрем'єр-міністр та глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За оцінкою Собковяк-Чарнецької, це може статися протягом найближчих кількох тижнів.

Наразі сторони обговорюють саме формат обміну. Якщо літаки потребуватимуть ремонту чи модернізації, Польща готова надати відповідну допомогу, однак витрати має покрити українська сторона або союзники.

Наприкінці минулого року Міноборони Польщі повідомило про намір передати Україні частину винищувачів МіГ-29, які ще залишаються. Ці літаки поступово виводять з експлуатації та замінюють сучаснішими. Раніше Польща вже передала Україні кілька партій МіГ-29.