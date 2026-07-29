СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
ГоловнаСвіт

Небезпечне переродження: наслідки посилення демократичних соціалістів у Демпартії США

Демократичні соціалісти Америки (DSA) перебувають на підйомі. Після перемог на виборах мерів Нью-Йорка і Сіетла вони зуміли виграти кілька важливих праймериз до Конгресу США. Це викликає занепокоєння в помірковано-центристського крила Демпартії. 

Україні теж не варто особливо захоплюватися соціалістичним переродженням «віслюків». Посилення ліворадикального крила в демократів згодом може стати такою самою проблемою, як і домінування MAGA в республіканців. 

Зоран Мамдані та його команда під час виступу перед прихильниками
Фото: Guardian
Зоран Мамдані та його команда під час виступу перед прихильниками

Нова ера лівих у середовищі Демократичної партії розпочалася в листопаді 2025 року, коли вибори мера Нью-Йорка виграв представник DSA Зохран Мамдані. Ця перемога стала каталізатором для наступних досягнень демократичних соціалістів на праймериз перед проміжними виборами до Конгресу. У штаті Колорадо 29-річна Мелат Кірос сенсаційно виграла праймериз у конгресвумен Діани ДеГетте, яку обирали 15 термінів поспіль. У Нью-Йорку перемогу святкували відразу троє кандидатів від лівих. Загалом понад 35 кандидатів, підтримуваних DSA, перемогли на праймериз перед листопадовими проміжними виборами. 

Крім національної арени, члени DSA утримують і посилюють позиції в місцевих органах влади. Понад 250 представників лівого крила Демпартії обіймають виборні посади в 40 штатах. А кількість членів організації зросла з 24 тисяч у 2017 році до понад 120 тисяч у червні цього року. Очевидно, ці перемоги ультралівих не останні. У кандидатів від демократичних соціалістів є непогані шанси поборотися за крісло губернатора Вісконсину. А також виграти праймериз у першому окрузі штату Міссурі. 

Реклама

Зростання популярності радикальних лівих у США лише частково є наслідком розгубленості більш поміркованого партійного істеблішменту Демпартії після поразки 2024 року й суспільної реакції на політику Дональда Трампа. Ліві ідеї за останні десятиліття глибоко проникли в американське суспільство не в останню чергу завдяки діяльності сфери освіти й медіа. Опитування, проведене Інститутом Катона й YouGov у березні 2025 року, засвідчило, наскільки популярними є ліві ідеї. 62 % американців віком 18–29 років кажуть, що вони «позитивно ставляться» до соціалізму, а 34 % те саме про комунізм. 

Фото: cato.org

Крім того, соціалістичні ідеї знаходять широкий відгук в електорату Демократичної партії. Дослідження Gallup фіксує: американці все ще позитивніше ставляться до капіталізму, ніж до соціалізму. Проте існують значні розбіжності між демократами, незалежними й республіканцями. Демократи — єдина електоральна група з трьох, яка ставиться до соціалізму більш позитивно, ніж до капіталізму — 66 % проти 42 % відповідно. Незалежні дещо більше підтримують капіталізм, ніж соціалізм (51 % проти 38 %), тоді як республіканці — переконані прихильники капіталізму (74 % проти 14 %). 

Помірковані демократи висловлюють тривогу з приводу відчутного полівішання їхньої партії. Відомий стратег Демократичної партії та колишній радник президента Білла Клінтона Джеймс Карвілл говорить про необхідність розриву з неомарксистським крилом. Ексголова Національного комітету партії Джеймі Гаррісон публічно звернувся до соціалістів, які критикують політичну силу, та попросив їх не балотуватися від імені демократів. На його думку, було б правильно, якби ліві зосередилися на розбудові власної партії, а не використовували ресурси політсили, яку вони намагаються захопити зсередини. Крім того, існує занепокоєння, що радикальні ліві псують імідж демократів у масштабах країни і роблять їх вразливими перед атаками республіканців. Втім зараз сторони не готові до політичного розлучення. Тому боротьба між поміркованими й лівими в Демократичній партії триватиме. І її результат не зовсім очевидний. 

Голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон спілкується зі ЗМІ після дебатів між кандидатами в віцепрезиденти — губернатором штату Міннесота від Демпартії Тімом Волзом і представником Республіканської партії Джей Ді Венсом,&nbsp;1 жовтня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон спілкується зі ЗМІ після дебатів між кандидатами в віцепрезиденти — губернатором штату Міннесота від Демпартії Тімом Волзом і представником Республіканської партії Джей Ді Венсом, 1 жовтня 2024 р.

Основні цілі демократичних соціалістів у США викладені в їхній програмі Workers Deserve More. Аналітики звертають увагу переважно на соціальні аспекти ідеології демократичних соціалістів. І це правильно. Гасла і пропозиції американських лівих спокусливі за змістом, але утопічні за суттю і небезпечні через можливі наслідки. Вони обіцяють запровадити 32-годинний робочий тиждень, гарантувати безкоштовну медицину для всіх без винятку, установити контроль за ринком оренди житла, посилити антидискримінаційні закони і запровадити виплату репарацій за рабство, радикально скоротити фінансування поліції, закрити в’язниці, декриміналізувати наркоманію, активно підтримувати гендерну ідеологію, сексуальні меншини й так зване звільнення від патріархальних обмежень. 

Щоб безперешкодно будувати суспільство, вільне від капіталістичних вад, демократичні соціалісти пропонують повністю переформувати державні інститути, скасувавши систему стримувань і противаг. Для цього вони пропонують надати право голосу негромадянам, які мешкають у США; ліквідувати колегію виборників; замінити посаду президента і Верховний Суд виконавчою і судовою гілкою влади, яких буде обирати Конгрес. 

Але крім соціально-популістських гасел, у програмі американських лівих вкрай суперечлива зовнішньополітична компонента. Зокрема, вони пропонують позбавити фінансування Міністерство оборони, припинити всі іноземні війни і закрити закордонні військові бази. На думку американських лівих, люди в усьому світі заслуговують на те, щоб жити без втручання США. Тому потрібно припинити економічну війну проти таких країн, як Куба, Венесуела й Іран. Визнати право на незалежність Палестини і зупинити будь-яку допомогу Ізраїлю. А для повного щастя — легалізувати міграцію, відкрити кордони і скасувати обмеження на отримання віз. Про російську агресію проти України й необхідність боротися з іншими авторитарними диктатурами на планеті у програмі немає жодного слова. Це не дивно, оскільки радикальні ліві у США вважають свою країну мало не уособленням світового імперіалізму, а не лідером західної цивілізації. 

Реклама

З програми Демократичних соціалістів Америки
Фото: program.dsausa.org
З програми Демократичних соціалістів Америки
З програми Демократичних соціалістів Америки
Фото: program.dsausa.org
З програми Демократичних соціалістів Америки
З програми Демократичних соціалістів Америки
Фото: program.dsausa.org
З програми Демократичних соціалістів Америки

Україна має резонні аргументи непокоїтися через американський ізоляціонізм і панамериканізм, які сповідує значна частина послідовників Трампа. Проте бачення глобального світоустрою демократичних соціалістів викликає ще більше зауважень. У той час як ворожі до Заходу режими активно озброюються і заявляють, що необхідно переглянути сфери впливу й засади міжнародного світопорядку, американські ліві пропонують перенаправити кошти з сектору оборони на реалізацію своїх соціальних експериментів. 

Демократичних соціалістів не цікавить збереження впливу Америки у світі. Навпаки, вони за масове згортання американських військових баз за кордоном. І суттєве зменшення геополітичних амбіцій Вашингтона, які, на думку лівих, є проявами «імперіалізму» й «колоніалізму». З такими поглядами на зовнішню політику не варто очікувати, що демократичні соціалісти при владі зможуть скласти гідну конкуренцію іншим претендентам на світове лідерство. Вони, навпаки, зійдуть з міжнародної арени, паралельно заявляючи про необхідність спокути Америки за расизм, колоніалізм й інші гріхи минулого. Слабка Америка, поглинута комплексом провини — це те, що потрібно Росії, Китаю, Ірану й іншим антизахідним режимам. 

Зараз голос лівих радикалів у демократичному таборі не домінує. Але стратегія демократичних соціалістів полягає в поступовому захопленні Демпартії зсередини і витісненні на узбіччя центристського крила. Це навряд чи відбудеться у 2026 році. Проте існує велика ймовірність, що президентські праймериз демократів у 2028 році стануть ареною запеклого протистояння крайньо лівого й умовно поміркованого флангу. Гіпотетична перемога послідовників Сандера, Мамдані, Омар й Окасіо-Кортес у Демпартії може мати серйозніші наслідки, ніж нинішній тріумф MAGA в середовищі республіканців. 

Демократичні соціалісти Америки з табличками «Ми не пішаки для вашої власної вигоди» біля Капітолію штату Джорджія, Атланта, 1 травня 2020 року.
Демократичні соціалісти Америки з табличками «Ми не пішаки для вашої власної вигоди» біля Капітолію штату Джорджія, Атланта, 1 травня 2020 року.

Петро ГерасименкоПетро Герасименко, журналіст, аналітик
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies