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Влада Італії занепокоєна можливим використанням мафією безпілотників

У регіонах визнають, що не готові протидіяти такій загрозі.

Влада Італії занепокоєна можливим використанням мафією безпілотників
Карабіньєрі (поліція) в Італії
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Італії попередила про можливість придбання представниками мафії ударних безпілотників, які організована злочинність може використовувати "як в Україні".

За повідомленням агенції ANSA, питання переходу зловмисників на сучасні технології протистояння з правоохоронцями та залякування населення порушив прокурор Палермо Мауріціо де Лучія під час виступу у парламентській комісії з протидії мафії.

Профільними слідчими вже було виявлено закупівлі мафіозі на чорних ринках боєприпасів, які зазвичай використовуються під час атак БПЛА. Прокуратура визнає, що наразі поліція та служба безпеки не готові до того, щоб протистояти такій оновленій загрозі. 

Минулоріч у пресі з'явилася інформація, що Росія постачає італійській мафії зброю, використовуючи для цього свій "тіньовий флот".

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