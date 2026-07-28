В Індії можуть знову спалахнути протести через рішення суду

Так звана «Народна партія тарганів» заявила про готовність відновити загальнонаціональні протести, якщо влада відступить від обіцянки закрити кримінальні справи проти студентів.

Раніше протестувальники домоглися відставки міністра освіти країни через витік екзаменаційних матеріалів, передає Bloomberg.

Верховний суд Індії наказав звільнити всіх затриманих демонстрантів віком до 18 років і заборонив застосовувати до них заходи примусу, якщо вони не мають судимостей. Водночас суд дозволив правоохоронцям продовжувати розслідування. Представник опозиції зазначив, що це рішення суперечить запевненням федерального уряду про повне закриття всіх справ проти учасників акцій. Засновник і лідер руху Абхіджіт Діпке наголосив, що рух відповість масштабним мирним протестом у разі тиску поліції на студентів.