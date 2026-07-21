Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
ГоловнаСвіт

Протести в Індії: поліція схопила лідера опозиції і застосувала силу до протестувальників

Також арештували осіб, які причетні до витоку екзаменаційних матеріалів.

Протести в Індії: поліція схопила лідера опозиції і застосувала силу до протестувальників
акція протесту в Індії
Фото: EPA/UPG

Індійська поліція затримала опозиційного лідера Рахула Ганді, його сестру і десятки активістів під час масштабних протестів у Нью-Делі. 

Масове обурення спалахнуло через витік відповідей на вступних іспитах до медичних вишів, який торкнувся 2 мільйонів молодих людей та призвів до самогубства близько десятка студентів, пише Reuters.

Правоохоронці схопили опозиціонерів безпосередньо біля будинку прем'єр-міністра Нарендри Моді. Ганді чинив опір і лягав на дорогу, однак силовики силою підняли його і вивезли в поліцейському автобусі.

Жорсткі затримання відбулися після того, як багатотисячна хода студентів до будівлі парламенту переросла в сутички. Силовики били мітингувальників кийками і застосовували сльозогінний газ. Унаслідок цього травми отримали майже 180 людей, а понад 150 учасників акції опинилися в лікарні. 

Прем'єр-міністр Нарендра Моді повідомив, що правоохоронці вже відправили за ґрати 13 осіб, причетних до витоку екзаменаційних матеріалів, і провели повторні іспити. Попри це, молодіжний рух відмовляється зупиняти протести. Вони вимагають відставки міністра освіти, виплати компенсацій родинам загиблих студентів у розмірі 10 мільйонів рупій (близько 104 тисяч доларів) і припинення поліцейського свавілля.

  • Напруженість у країні загострилася після того, як активіста та педагога Сонама Вангчука, який три тижні голодував на підтримку так званої “Народної партії тарганів” , насильно доставили до лікарні. Він продовжує голодування там.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies