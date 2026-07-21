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Алієв підтвердив, що в Баку відбулася зустріч ексокопосадовців Німеччини і представників Росії: обговорювали війну в Україні

Подробиць цих обговорень немає. Ймовірні учасники, як і російська влада, зустріч не коментували.

Алієв підтвердив, що в Баку відбулася зустріч ексокопосадовців Німеччини і представників Росії: обговорювали війну в Україні
Президент Азербайджану Ільхам Алієв
Фото: EPA/UPG

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив повідомлення ЗМІ, зокрема The Times, про те, що в Баку нещодавно відбулася неформальна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини і представників Росії, на якій обговорювалася війна в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg та азербайджанські ЗМІ.

Алієв розповів про це на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

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"Я не можу коментувати деталі, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Однак дані про рейси дозволяють мені стверджувати, що секретна зустріч у Баку справді відбулася", – сказав Алієв. 

Він зазначив, що територія Азербайджану була використана для проведення зустрічі без відома влади. Водночас, він наголосив, що якщо ця зустріч була покликана сприяти припиненню війни між Росією та Україною, "ми можемо лише вітати це".

За словами Алієва, зустріч відбулася 12-14 липня. 

ЗМІ повідомляли, що на ній обговорювалися можливі шляхи завершення війни в Україні. Подробиць цих обговорень немає. Самі ймовірні учасники зустрічі, як і російська влада, її не коментували.

Мерц, своєю чергою, заявив, що йому нічого невідомо про зустріч, і що уряд Німеччини не має до неї жодного стосунку.

Контекст

Видання The Times раніше повідомило, що з Німеччини на зустріч приїхали колишній глава адміністрації колишнього канцлера Ангели Меркель Рональд Пофалла і колишній керівник землі Бранденбург Маттіас Платцек, а до складу російської делегації входили Валерій Фадєєв, який очолює Раду з прав людини при президенті РФ, і Віктор Зубков, колишній глава уряду, який обіймає посаду голови ради директорів "Газпрому".

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