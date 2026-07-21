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Військовий корабель РФ провів бойові стрільби біля узбережжя Великої Британії

Російський фрегат протягом близько 30 хвилин проводив стрільби в міжнародних водах.

Військовий корабель РФ провів бойові стрільби біля узбережжя Великої Британії
Російський фрегат «Неустрашимий», ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російський військовий корабель у понеділок провів навчання з бойовою стрільбою в протоці Ла-Манш, приблизно 72 км від британського міста Плімут. 

Як пише The Guardian, фрегат «Неустрашимий» несподівано повідомив про намір відкрити вогонь зі своїх гармат і попросив британський військовий корабель, який супроводжував його, відійти на безпечну відстань.

Патрульний корабель HMS Tyne змінив позицію, після чого російський фрегат протягом близько 30 хвилин проводив стрільби в міжнародних водах. Навчання розпочалися приблизно о 9:30 ранку.

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У Міністерстві оборони Великої Британії підтвердили інцидент.

«Російський військовий корабель, за яким стежив Королівський військово-морський флот, учора провів навчання з бойовою стрільбою в міжнародних водах приблизно за 40 морських миль на південь від Плімута.

Королівський флот здійснював моніторинг навчань упродовж усього часу, продовжує уважно відстежувати діяльність цього судна і готовий захищати національну безпеку Великої Британії», — заявив речник Міноборони.

Упродовж 2026 року російські військові кораблі регулярно здійснюють походи поблизу британських вод. Минулого місяця інший російський фрегат, «Адмірал Григорович», зробив попереджувальні постріли лише за кількасот метрів від британської прогулянкової яхти з двома людьми на борту поблизу острова Вайт.

Проведення бойових стрільб у міжнародних водах поблизу узбережжя іншої держави без попередження є доволі рідкісною практикою. Водночас, якщо судноплавство було належним чином попереджене про небезпеку, такі дії не суперечать міжнародному праву.

130-метровий фрегат «Неустрашимий» оснащений протикорабельними крилатими ракетами, 100-мм артилерійською установкою, здатною здійснювати до 50 пострілів за хвилину, а також багатоствольними кулеметними установками системи Gatling, що входять до складу його засобів протиповітряної оборони.

Які саме види озброєння використовувалися під час стрільб, офіційно не повідомляється.

«Неустрашимий» прибув до британського узбережжя на початку липня, змінивши фрегат «Адмірал Григорович», який перебував у тримісячному поході, переважно в акваторіях Ла-Маншу та Північного моря.

Напруженість у морських відносинах між Великою Британією та Росією залишається високою. Минулого місяця британські морські піхотинці захопили в Ла-Манші нафтовий танкер, пов'язаний із Росією, що викликало побоювання щодо можливих дій у відповідь з боку Москви.

Російські військові кораблі іноді супроводжують нафтові танкери, однак в інших випадках їхня присутність має насамперед психологічний ефект і змушує британський флот витрачати ресурси на постійне стеження за ними.

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