Сьогодні у Вашингтоні запланована зустріч Трампа та президента Лівану Джозефа Анна

Президент Лівану Джозеф Аун у вівторок 21 липня зустрінеться у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом, завершуючи чотириденний візит до Сполучених Штатів. Метою цієї поїздки було сприяти встановленню довготривалого миру в країні після кількох місяців війни між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла».

Про це пише АР.

Зустріч Ауна з Трампом відбувається на тлі прямих переговорів між Ліваном та Ізраїлем за посередництва Вашингтона. Бейрут сподівається, що вони приведуть до виведення ізраїльських військ із значної частини південного Лівану, яку вони нині контролюють, а також до надання підтримки ліванській армії, щоб вона змогла повністю перебрати контроль над районами, де раніше домінувала «Хезболла».

Реклама

У неділю Джозеф Аун зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо, який підтвердив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме лівано-ізраїльську рамкову угоду та її повну реалізацію. Він назвав переговори «дуже позитивними» і заявив, що Ліван «ніколи не матиме повноцінного миру», доки не буде врегульовано питання «Хезболли».

Водночас у Лівані існують побоювання, що силове протистояння з «Хезболлою» може спровокувати нову громадянську війну. Представники уряду наголошують, що поряд із безпековими заходами необхідно інвестувати у відновлення зруйнованої інфраструктури, щоб зміцнити ослаблену державу. Рубіо підтримав цю позицію.

26 червня Ліван та Ізраїль оголосили про укладення «рамкової угоди», яка передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із південного Лівану та роззброєння «Хезболли». Документ також окреслює шлях до майбутньої мирної угоди між двома державами, які ніколи не мали офіційних дипломатичних відносин і формально перебувають у стані війни майже 80 років – від часу створення держави Ізраїль.

У понеділок Державний департамент США повідомив про початок операцій у трьох селах, визначених як «пілотна зона». Два з цих сіл, Фрун і Сріфа, не перебувають під контролем ізраїльської армії, і там уже присутні підрозділи ліванських збройних сил. Водночас ізраїльські війська залишаються на частині території Завтар-аль-Гарбії.

Ліванська армія заявила, що готується до виведення ізраїльських військ із Завтар-аль-Гарбії та планує розгорнути там свої підрозділи. Ізраїльські військові, своєю чергою, повідомили, що «скоригують розташування своїх сил в одній із пілотних зон, щоб дати можливість ліванській армії виконувати свої завдання», однак не уточнили, про яку саме місцевість ідеться.

Минулого тижня ліванська армія посилила свою присутність у районах, які мають увійти до пілотної зони, зокрема в трьох зазначених селах, розгорнувши патрулі та контрольно-пропускні пункти. Попри сигнали після нещодавніх переговорів у Римі про швидкий початок реалізації угоди, ізраїльські війська поки що не залишили контрольовані ними території.

Водночас ізраїльські посадовці заявляють, що мають намір довгостроково зберегти військову присутність у так званій «зоні безпеки» на півдні Лівану.

«Хезболла» відкинула прямі переговори між Ліваном та Ізраїлем за посередництва США. Натомість угруповання підтримує переговори Вашингтона зі своїм головним союзником – Іраном щодо припинення війни, вважаючи, що завершення бойових дій між Іраном і США має також включати припинення конфлікту в Лівані.

Уряд Лівану, який прийшов до влади на початку 2025 року під гаслами реформ, пообіцяв роззброїти всі недержавні збройні формування, зокрема «Хезболлу». Влада звинувачує угруповання в тому, що воно втягнуло країну в нову війну з Ізраїлем після того, як у березні випустило кілька ракет по півночі Ізраїлю у відповідь на удари США та Ізраїлю по Ірану.