Трамп пригрозив Ірану новими ударами у разі загибелі американських військових

Президент США Дональд Трамп заявив про нові удари по Ірану щоразу, коли внаслідок дій Тегерана гинутимуть американські військовослужбовці.
Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
"Щоразу, коли Іран убиватиме американського солдата, вони за це платитимуть набагато вищу ціну", – заявив Трамп.
Президент США також повідомив, що вже віддав відповідні розпорядження міністру оборони Піту Гегсету та командуванню Повітряних сил США.
- Учора США завдали ударів по об'єктах Ірану після загибелі двох американських військовослужбовців у Йорданії. За даними американської сторони, військові загинули під час відбиття іранських ракетних і дронових атак. Ще один американський військовослужбовець вважається зниклим безвісти, а четверо отримали поранення.