Трамп пригрозив Ірану новими ударами у разі загибелі американських військових

Президент США вже віддав відповідні розпорядження міністру оборони та командуванню Повітряних сил США.

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Президент США Дональд Трамп заявив про нові удари по Ірану щоразу, коли внаслідок дій Тегерана гинутимуть американські військовослужбовці.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Щоразу, коли Іран убиватиме американського солдата, вони за це платитимуть набагато вищу ціну", – заявив Трамп.

Президент США також повідомив, що вже віддав відповідні розпорядження міністру оборони Піту Гегсету та командуванню Повітряних сил США.