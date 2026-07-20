Мадяр підтримав кандидатуру шахістки Юдіт Полгар на посаду президентки Угорщини

Угорський прем'єр має зустрітися з нею сьогодні, аби обговорити пропозицію.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр запропонував шахову легенду Юдіт Полгар на посаду наступного президента країни.

Він заявив, що країні потрібен глава держави, яким “кожен угорець може пишатися".

“Нашій країні потрібні єдність, мир і президент, яким може пишатися кожен угорець. Президентство республіки – це не робота, не робоче місце, а найвища служба. Завдання президента – служити та представляти. Усіх угорців”, – написав Мадяр на соціальній платформі Facebook.

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Він повідомив, що зустрінеться з Полгар сьогодні, аби обговорити його пропозицію.

Мадяр назвав 49-річну Полгар найвеличнішою шахісткою в історії, яка очолювала жіночий світовий рейтинг 26 років поспіль і у віці 15 років стала наймолодшим гросмейстером в історії. Вона зіграла головну роль у документальному фільмі Netflix 2026 року “Королева шахів”, який розповідає про дівчину, що “мріє підкорити чоловічий світ міжнародних шахів”.

У суботу президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав поправку до Основного закону, яка, серед іншого, достроково припинила його повноваження на посаді глави держави. Це рішення виконало одну з головних передвиборчих обіцянок Мадяра щодо звільнення високопосадовців, призначених за 16 років перебування при владі колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Як повідомляє Bloomberg, парламент, де угорська партія “Тіса” має більшість у дві третини голосів, має обрати нового президента до 20 серпня – Дня заснування держави (День Святого Іштвана).