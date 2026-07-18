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Президент Угорщини підписав зміни до конституції, які позбавляють його посади

Глава уряду натякнув, що Угорщина може повернутися до прямих виборів - коли президента обиратимуть не в парламенті, а на всенародних виборах.

Президент Угорщини підписав зміни до конституції, які позбавляють його посади
Президент Угорщини Тамаш Шуйок
Фото: The Constitutional Court of Hungary

Президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав поправку до Основного закону, яка, серед іншого, достроково припиняє його повноваження на посаді глави держави. 

Про це він особисто повідомив у соцмережах, передає Telex

Повноваження президента офіційно припиняться наступного дня після публікації закону в офіційному віснику.

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У своєму зверненні Шуйок заявив, що опинився перед складною дилемою: як юрист і президент він мав вибір — або виконати конституційний обов'язок і підписати ухвалений парламентом закон, або відмовитися, що стало б прямим порушенням чинної Конституції. Він наголосив, що Основний закон не дає президенту чи Конституційному суду права блокувати або перевіряти по суті поправки, ухвалені конституційною більшістю парламенту.

Водночас Шуйок висловив глибоку тривогу, заявивши, що ці зміни роблять інститут президента беззахисним перед виконавчою владою і політичною кон'юнктурою, позбавляючи його функції стримувань і противаг. За його словами, цим рішенням демократична правова держава в Угорщині практично «перестала існувати».

Нова парламентська більшість на чолі з партією чинного прем’єра Петера Мадяра «Тиса» внесла масштабні зміни до державного устрою.

Зокрема, відновили 70-річний верхній віковий ценз для конституційних суддів. Термін їхніх повноважень скоротили з 12 до 9 років, а голову КС знову обиратимуть самі судді. 

Також ввели ліміт перебування депутатів у парламенті — не більше 12 років. Депутати, які відпрацювали три каденції, не зможуть балотуватися на наступних виборах.

Скасоване право вето Бюджетної ради. Створюється управління з повернення та захисту національного майна, керівництво якого обиратимуть дві третини парламенту на 6 років. 

Тепер парламент має обрати нового президента протягом 30 днів шляхом таємного голосування. Висунути кандидата самостійно можуть лише фракції «Тиса» і «Фідес» (необхідно щонайменше 40 голосів депутатів). Мадяр натякнув, що в майбутньому Угорщина може перейти до прямих всенародних виборів президента після ухвалення нової Конституції.

До моменту вступу на посаду нового глави держави (на 8-й день після оголошення результатів виборів) обов'язки президента виконуватиме спікер парламенту.

  • Тамаш Шуйок був обраний на посаду у 2024 році попередньою більшістю партії «Фідес». після відставки Каталін Новак, і його мандат мав тривати до 2029 року. 
  • Проте лідер партії «Тиса» Петер Мадяр ще під час виборчої кампанії обіцяв усунути призначених «Фідес» посадовців у разі здобуття конституційної більшості. 
  • Після перемоги «Тиса» реалізувала це через пряму норму в поправці.
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