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Щонайменше чотири людини загинули, а ще четверо зникли безвісти внаслідок раптової повені, що прокотилася гірським селом у північній провінції В'єтнаму Лайтяу.

Як пише Reuters, про це повідомили в суботу державні ЗМІ.

Після днів сильних дощів у кількох районах північного В'єтнаму також постраждало семеро людей внаслідок повені в селі Муонг Тхан.

За даними урядового агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, з середи зсуви та раптові повені, спричинені сильними дощами, також пошкодили дороги, електромережі та сотні будинків, а також затопили 238 гектарів посівів у регіоні.

За прогнозами, у суботу в кількох районах північного В'єтнаму випадуть сильні дощі до 250 міліметрів, що призведе до посилення раптових повеней та зсувів.

У В'єтнамі часто бувають смертельні шторми та повені під час сезону дощів, який досягає піку з липня по вересень. Минулого року в країні стихійні лиха, здебільшого повені, забрали життя 489 людей.