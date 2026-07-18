​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
ГоловнаСвіт

Раптова повінь у В'єтнамі забрала життя 4 осіб. Є зниклі безвісти

Повені спричинені сильними дощами. 

Раптова повінь у В'єтнамі забрала життя 4 осіб. Є зниклі безвісти
Повінь у Вʼєтнамі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Щонайменше чотири людини загинули, а ще четверо зникли безвісти внаслідок раптової повені, що прокотилася гірським селом у північній провінції В'єтнаму Лайтяу.

Як пише Reuters, про це повідомили в суботу державні ЗМІ.

Після днів сильних дощів у кількох районах північного В'єтнаму також постраждало семеро людей внаслідок повені в селі Муонг Тхан.

За даними урядового агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, з середи зсуви та раптові повені, спричинені сильними дощами, також пошкодили дороги, електромережі та сотні будинків, а також затопили 238 гектарів посівів у регіоні.

За прогнозами, у суботу в кількох районах північного В'єтнаму випадуть сильні дощі до 250 міліметрів, що призведе до посилення раптових повеней та зсувів.

У В'єтнамі часто бувають смертельні шторми та повені під час сезону дощів, який досягає піку з липня по вересень. Минулого року в країні стихійні лиха, здебільшого повені, забрали життя 489 людей.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies