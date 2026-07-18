США завершили сьому хвилю нічних ударів по Ірану

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про завершення сьомої хвилі нічних ударів по військових об'єктах на території Ірану.
Про це йдеться у повідомленні командування в соцмережі X.
"Сили Центрального командування США завдали ударів по об'єктах спостереження, військовій логістичній інфраструктурі, підземних сховищах зброї та морських об'єктах. Американські війська використовували винищувачі, безпілотні літальні апарати та бойові кораблі, а також інші засоби", – зазначили в CENTCOM.
- Учора США атакували цивільну інфраструктуру, зокрема мости, залізничні станції та аеропорт. BBC Verify підтвердило атаку на один міст на заході Бандар-Аббаса в провінції Хормузґан.