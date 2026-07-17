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США атакували в Ірані мости й залізницю. КВІР вдарив по країнах Перської затоки

Обмін ударами триває.

США атакували в Ірані мости й залізницю. КВІР вдарив по країнах Перської затоки
прапори США та Ірану

США шосту ніч поспіль атакували Іран. Центральне командування заявило, що атаки спрямовані на «подальшу деградацію іранських військових можливостей», передає BBC

Державні медіа і регіональна влада повідомили, що США атакували цивільну інфраструктуру, зокрема мости, залізничні станції та аеропорт. BBC Verify підтвердило атаку на один міст на заході Бандар-Аббаса в провінції Хормузґан.

Корпус вартових Ісламської революції натомість заявив про удари по американських військових об'єктах в Омані, Кувейті та Бахрейні. Згодом КВІР заявив і про атаку на Катар. Катарська влада повідомила, що ракети Ірану успішно збили. Крім того, КВІР атакував американські об'єкти в Сирії, поблизу кордону з Йорданією. 

У Кувейті внаслідок атаки пошкоджено електростації і станції опріснення води. Йорданія заявила про збиття трьох іранських ракет.

Іракський Курдистан повідомив, що іранські удари вранці вбили вісьмох мешканців. Окремо курдські сили повідомили про зибття дронів над Ербілем. 

Контрольований іранським режимом МОЗ країни заявив про вісім жертв протягом цієї ночі.

  • Президент США Дональд Трамп, попри слова про фактичне завершення перемир'я і звинувачення на адресу керівництва Ірану у божевіллі, запевняв, що нової великої війни на Близькому Сході він не передбачає.
  • Операція США проти Ірану триває з 28 лютого. Було дві спроби домовитися про мир, але сторони не змогли досягнути консенсусу.
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