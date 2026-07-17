Перед самітом НАТО російська ракета спричинила в Туреччині повітряну тривогу

Про інцидент стало відомо аж через тиждень після завершення зустрічі в Анкарі.

7 липня, за добу до старту саміту країн НАТО у столиці Анкарі, турецька система протиповітряної оборони зафіксувала загрозу з боку Росії.

Як пише Spiegel, радари показували ракету, яка на високій швидкості летіла через Грузію у напрямку Туреччини. На всій території республіки була оголошена повітряна тривога. Батарея ППО Patriot німецького Бундесверу, дислокована у провінції Малатья, була приведена до стану повної бойової готовності.

Засіб ураження зрештою впав у Чорне море. Це виявилась не балістична ракета, а зенітна. Вона була випущена росіянами з території невизнаної Абхазії і, ймовірно, збилась з курсу.

Інцидент спричинив неабияке занепокоєння в НАТО, але саміт відбувся за планом. Інформацію про порушення повітряного простору тримали у секреті упродовж понад тижня.