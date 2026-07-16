Польща знову піднімала винищувачі через російські літаки над Балтійським морем

Росія продовжує випробувати можливості систем протиповітряної оборони союзників. Польські винищувачі укотре перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає РАР.
Одразу після завершення операції польських пілотів перенаправили на додаткове перехоплення. Вони виявили російський літак-розвідник Іл-20 за 30 кілометрів на північ від Ястшембї Гури.
Після того як польські сили завершили супровід, російський розвідник перехопили шведські літаки. В обох випадках порушень повітряного простору Польщі зафіксовано не було.
Аналогічні інциденти у цьому районі траплялися також у вівторок та середу. Зокрема, у середу польська авіація перехопила пару російських винищувачів Су-30, які летіли з Калінінградської області, а у вівторок — розвідник Іл-20 на північ від Устки.
Міністр оборони Польщі зауважив, що це перша за тривалий час спроба росіян наблизитися до польського морського кордону для збору даних про системи ППО. Це доводить, що РФ продовжує вести гібридну війну, здійснює розвідку та вороже налаштована до всіх країн НАТО, зауважив міністр.
- До цього останній випадок перехоплення російського літака-розвідника над міжнародними водами Балтики польськими силами фіксували у травні. Загалом за рік таких операцій було вже щонайменше кільканадцять.
- Російські розвідувальні і бойові літаки регулярно літають над Балтійським морем із вимкненими транспондерами та без подання планів польотів. Це унеможливлює їхню дистанційну ідентифікацію та суттєво ускладнює роботу авіадиспетчерів.