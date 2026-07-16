Польща знову піднімала винищувачі через російські літаки над Балтійським морем

Росія продовжує випробувати можливості систем протиповітряної оборони союзників. Польські винищувачі укотре перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає РАР.

Одразу після завершення операції польських пілотів перенаправили на додаткове перехоплення. Вони виявили російський літак-розвідник Іл-20 за 30 кілометрів на північ від Ястшембї Гури.

Після того як польські сили завершили супровід, російський розвідник перехопили шведські літаки. В обох випадках порушень повітряного простору Польщі зафіксовано не було.

Аналогічні інциденти у цьому районі траплялися також у вівторок та середу. Зокрема, у середу польська авіація перехопила пару російських винищувачів Су-30, які летіли з Калінінградської області, а у вівторок — розвідник Іл-20 на північ від Устки.

Міністр оборони Польщі зауважив, що це перша за тривалий час спроба росіян наблизитися до польського морського кордону для збору даних про системи ППО. Це доводить, що РФ продовжує вести гібридну війну, здійснює розвідку та вороже налаштована до всіх країн НАТО, зауважив міністр.