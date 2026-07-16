США запроваджують нові 25% мита на імпорт із Бразилії

Сполучені Штати запровадять 25-відсоткові мита на частину імпорту з Бразилії після того, як річне розслідування дійшло висновку, що країна застосовує «несправедливі» торговельні практики.

Про це пише CNN.

Торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що розслідування встановило: політика Бразилії завдає шкоди інтересам США у сферах цифрової торгівлі, застосування преференційних тарифів, доступу до ринку етанолу та в інших напрямках.

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«Президент Лула та його уряд не вели переговори зі Сполученими Штатами добросовісно. Його економічна політика шкідлива як для американців, так і для бразильців. Протягом останнього року Лула ставив власне его вище за досягнення угоди, яка була б корисною для бразильського народу. Ці мита — ціна такого підходу», – написав державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі Х.

Мита набудуть чинності 22 липня.

Водночас Управління торгового представника США (USTR) повідомило, що для окремих товарів діятимуть винятки. Вони стосуються продукції, яка може бути критично важливою для ланцюгів постачання та не виробляється у США. До цього переліку входять, зокрема, деякі види сировини, фармацевтична продукція та кава.

Грір наголосив, що Вашингтон залишається відкритим до подальших переговорів із Бразилією для врегулювання спірних питань.

Розслідування було розпочато в липні минулого року відповідно до розділу 301 Закону США про торгівлю 1974 року, який дозволяє вживати заходів у відповідь на торговельні практики інших держав, що шкодять американській торгівлі та конкурентоспроможності.

Того ж місяця президент Дональд Трамп також оголосив про намір запровадити 50-відсоткове мито на бразильські товари, однак згодом відмовився від цієї ідеї. Тоді він звинуватив уряд Бразилії у порушеннях прав людини та пригрозив економічними заходами, якщо влада країни не припинить судовий процес проти колишнього президента Жаїра Болсонару.

Розділ 301 найчастіше застосовується щодо країн, які мають значний профіцит у торгівлі зі США, таких як Китай. Минулого року Китай експортував до США товарів на 202,1 млрд доларів більше, ніж імпортував із США.

Водночас у торгівлі з Бразилією ситуація є протилежною: США мають профіцит. За підсумками минулого року він становив 14,4 млрд доларів, що на 112,8% більше, ніж роком раніше.